Personal de la Policía Federal Argentina (PFA), junto con Prefectura Naval, Aduana y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), realizaron ayer nueve allanamientos simultáneos en Bahía Blanca y la Ciudad de Buenos Aires por presunta subfacturación no declarada en el marco de exportaciones, informaron fuentes de la investigación. Estas pesquisas se dan en un marco en el cual el Gobierno decidió combatir presuntas operaciones irregulares en las cuales está vinculado el aprovechamiento empresario para conseguir divisas.



Los operativos se realizaron en una empresa pesquera ubicada en Ingeniero White denominada "White Gulf", en domicilios particulares, oficinas comerciales de logística y aduana como también inmuebles ubicados en CABA.



Fuentes vinculadas con la investigación indicaron que "se trata de una causa a cargo de la Policía Federal que surgió a partir de una denuncia impulsada por la Aduana de Mar del Plata y que tomó intervención el juzgado Federal bahiense". "La misma guarda relación con la triangulación de mercadería que se exporta, básicamente en este caso vinculado con el pescado", agregaron.



Las fuentes señalaron que "al parecer hubo una subfacturación no declarada por lo que se fugaron sumas millonarias de dólares, situación por la cual ingresó al país un monto inferior al estipulado". "Evidentemente no sólo queda la divisa afuera, sino que lo que llega acá tributa al Estado argentino por debajo del valor verdadero", agregó la fuente consultada.



Según se indicó, la Justicia Federal ordenó el secuestro de elementos de interés para la causa como documentación y movimientos, entre otros. "Los operativos se llevan a cabo en oficina de la firma pesquera, de las que forman parte de la operatoria de exportaciones y de particulares que forman parte de la firma", agregaron.



Tierra de Fuego

La Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, le prohibió la salida del país a los dos imputados en la causa penal iniciada en esa jurisdicción el 21 de julio por una denuncia de la Administración Nacional de Aduanas sobre una supuesta operación fraudulenta de la empresa KMG Fueguina SA con la importación de elementos electrónicos.



La medida dictada por la jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, involucra al presidente del directorio de la empresa, Mario Witomski y a la despachante de aduana Cintia Giandoménico que intervinieron en la maniobra investigada, aunque en ambos casos los acusados no prestaron todavía declaración indagatoria en la causa, aclararon los voceros consultados.