El abogado de la tripulación del avión venezolano de Emtrasur apeló la decisión de mantener la prohibición de salida del país para cinco de sus clientes, en tanto la fiscalía federal de Lomas de Zamora pidió revocar el permiso concedido a otros investigados.



Los recursos se presentaron ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y la instancia para resolver la apelación será la Cámara Federal de La Plata. El 3 de agosto pasado, el juzgado devolvió los pasaportes a 11 tripulantes autorizados a dejar el país, ante lo cual la fiscalía reclamó que se suspenda el permiso para salir de la Argentina hasta tanto el fallo quede firme.



Por su parte, en su apelación el abogado que representa a la tripulación del avión, Hernán Carluccio, cuestionó la decisión del 1 de agosto pasado en el cual Villena mantuvo la prohibición de salida del país para los tripulantes iraníes y venezolanos Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mario Arraga Urdaneta, Víctor Pérez Gómez y José María Contreras. La decisión les causa un "gravamen irreparable" y tiene una "deficiente fundamentación", dijo.



Las pruebas recopiladas desde que se abrió la investigación tras el aterrizaje del avión que permanece retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza "arrojan la absoluta fragilidad de la imputación", remarcó el abogado. También destacó que al día de la fecha "no se les ha imputado ninguna conducta concreta" que pueda atribuirse a un supuesto delito.



Al respecto, la Asamblea Nacional de Venezuela exhortó ayer a la Argentina a devolver el avión y a levantar la prohibición de salida del país de sus 19 tripulantes, según reportó la Agencia Venezolana de Noticias.



De manera paralela, la fiscalía del caso a cargo de Cecilia Incardona presentó un recurso de reposición para que Villena revea la autorización de salida del país que otorgó a los demás integrantes de la tripulación y en caso de que la confirme, dejó asentada ya su apelación.



"La investigación no culminó. Está pendiente obtener el resultado de varias medidas sustanciales", se remarcó en el escrito al que tuvo acceso Télam.



"Frente al peligro procesal de que las personas no se sujeten al proceso penal y con ello se impida el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley penal, el remedio de la prohibición de salida del país se presenta, de momento, equilibrado", evaluó el fiscal Sergio Mola, quien firmó el dictamen por estar de licencia su colega Cecilia Incardona.



En la causa se investiga si la tripulación que arribó el 6 de junio último a bordo del avión de la compañía aérea Emtrasur "se encontraba vinculada a algún tipo de actividad o grupo terrorista o bien si sobrevolaron y aterrizaron en nuestro país con alguna finalidad delictiva", recordó la fiscalía.



"La sospecha inicial derivó de ciertos indicios que se agudizaron a partir de la información remitida, posteriormente, por el FBI", se agregó.



En concreto se pidió revocar la autorización para dejar el país de Mahdi Mouseli, Victoria Valdiviezo Marval, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Ramirez Martínez, Zeus Rojas Valesquez, Jesús Landaeta Oraa, Armando Marcano Estreso, Ricardo Rendon Oropeza, Albert Gines Perez, Angel Marin Ovalles y Nelson Coello.