El abogado peruano Benji Espinoza volverá a asumir la defensa del presidente Pedro Castillo, a pesar de que en la tarde de este miércoles había anunciado su renuncia.

“Me reuní con el presidente y me pidió reconsiderar mi renuncia. Volvemos, más fortalecidos, a la defensa jurídica del presidente y la primera dama”, publicó en la noche de este miércoles en su cuenta de Twitter.

Espinoza dijo que conversó con el mandatario y que las razones que lo habían motivado a renunciar han desaparecido. “Acá lo importante es establecer que yo no he renunciado porque he creído que el presidente Castillo es culpable. No he renunciado porque he visto que alguna prueba sea definitiva en su contra. Eso nunca ha sido así”, dijo en RPP Noticias.

El abogado negó que el cambio en su decisión tenga que ver con que Yenifer Paredes, la cuñada del presidente, se haya entregado a la Fiscalía luego de estar unas horas prófuga de la justicia. “Eso sería especular”, señaló. “Más allá de eso, lo más importante es que estamos en la defensa jurídica en el caso más grande que tiene el país”, añadió.

Según Espinoza, la presencia de Paredes ante la justicia acabó con las especulaciones de que tuviera algún tipo de protección presidencial. “La señorita Yenifer Paredes tenía el derecho a resistir su detención y ha decidido entregarse a la Fiscalía”, aseguró.

Este viernes la defensa del presidente acudirá a dos audiencias. La primera, 10.00 (GMT-5) de la mañana, será relativa al pedido de exclusión de la declaración del exministro del Interior Mariano González en el Caso Encubrimiento. “Lo que se va a debatir es si la Fiscalía hizo bien en tomar en solitario a espaldas de la defensa de Mariano González o si más bien se trata de un acto irregular”, explicó Espinoza.

La segunda audiencia está fijada a las 11.00 (GMT-5) y será para sobre si las “filtraciones” tienen amparo legal, es decir, si son legales o ilegales.