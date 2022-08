Cines

30 NOCHES CON MI EX

Con Adrián Suar y Pilar Gamboa. Dir: Adrián Suar. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.10, 17.30, 19.50 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.10, 18.15, 19.30, 20.20, 22.30 hs.

Hoyts: XD Cas: 12.30, 14.50, 17.10, 19.30, 21.50; tras sáb, 00.10 hs. 2D Cas: 12.00, 13.15, 14.20, 15.35, 16.40, 18.00, 19.00, 20.20, 21.20, 22.40, 23.00; tras sáb, 00.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.20, 18.25, 20.25, 22.15 hs.

Showcase: Cas: 12.30*, 13.00*, 13.30*, 14.50, 15.20, 15.50, 17.25, 17.45, 18.05, 19.40, 20.00, 20.20, 21.45, 22.15, 22.35 hs. (*Solo sáb y dom)

BESTIA

Con Idris Elba y Sharlto Copley. Dir: Baltasar Kormákur. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.00 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 20.00 hs. Cas: 16.50, 19.30, 22.00 hs.

Hoyts: Cas: 17.15, 19.20, 22.15; tras sáb, 00.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 17.50, 20.00, 22.30 hs.

Showcase: Cas: 12.20*, 14.35, 20.25 hs. Sub: 21.35 hs. (*Solo sáb y dom)

BUENA SUERTE, LEO GRANDE

Con Emma Thompson y Daryl McCormack. Dir: Sophie Hyde. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.20, 19.30 hs.

CADÁVER EXQUISITO

Con Sofía Gala Castiglione y Rafael Spregelburd. Dir: Lucía Vassallo. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs. Mañana, a las 20.30 hs.

DC LIGA DE SUPERMASCOTAS

Animación. Dir: Jared Stern. ATP.

Cines del Centro: Cas: 14.50 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 14.30, 15.00, 16.30, 18.45*, 19.15**, 22.00 hs. (*Solo sáb, dom y lun) (**Solo hoy, mar y mié)

Hoyts: Cas: 12.10, 14.30, 17.00, 19.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.50, 17.20, 19.40 hs.

Showcase: Cas: 12.15*, 12.35, 14.40, 15.05, 17.05, 17.30, 19.55, 22.20 hs. (*Solo sáb y dom)

EL PERRO SAMURAI

Animación. Dir: Mark Koetsier, Rob Minkoff y Chris Bailey. ATP.

Cines del Centro: Cas: 14.30, 16.40 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 15.30, 17.45 hs. 2D Cas: 14.00, 16.10, 18.15, 20.30 hs.

Hoyts: DBOX Cas: 12.20, 14.40, 17.30, 20.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.15, 15.30, 17.45, 20.00 hs.

Showcase: Cas: 12.05*, 14.10, 14.30, 16.30, 16.55, 19.00, 19.20, 21.55 hs. (*Solo sáb y dom)

EL TELÉFONO NEGRO

Con Ethan Hawke y Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.40 hs.

Hoyts: Cas: 22.30 hs.

Showcase: Cas: 22.40 hs.

ELVIS

Con Austin Butler y Tom Hanks. Dir: Baz Luhrmann. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 12.00*, 15.15, 19.05, 22.20 hs. (*Solo sáb y dom)

JOKER

Con Joaquin Phoenix y Robert De Niro. Dir: Todd Phillips. SAM 16 años.

Cine Lumière: Sub: Hoy, a las 20 hs.

JURASSIC WORLD 3: DOMINIO

Con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dir: Colin Trevorrow. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 17.15 hs.

Hoyts: Cas: 14.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.00 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 17.15 hs.

LA HABITACIÓN DEL HORROR

Con Ha Jung-woo y Yool Heo. Dir: Kwang-bin Kim. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 22.10; tras sáb, 00.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.20 hs.

LAS INTEMPERIES

Con Alfonso Tort y Daniela Castillo Toro. Dir: Guido de Palma y Andy Riva. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs. Mañana, a las 22.30 hs. Dom 14, a las 20.30 hs.

LIGHTYEAR

Animación. Dir: Angus MacLane. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00 hs.

MINIONS 2: NACE UN VILLANO

Animación. Dir: Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan del Val. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: Cas: 14.45, 17.00, 19.00, 21.00 hs.

Hoyts: 3D Cas: 15.00, 19.50 hs. 2D Cas: 12.40, 17.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20 hs.

Showcase: 3D Cas: 13.25*, 15.40, 17.55, 20.10 hs. 2D Cas: 12.25*, 14.45, 17.10, 19.35, 21.50 hs. (*Solo sáb y dom)

PARIENTES DEL MAR

Documental. Dir: Camila Villaruel. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs.

THOR: AMOR Y TRUENO

Con Chris Hemsworth y Christian Bale. Dir: Taika Waititi. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.10, 16.45, 21.45 hs.

Hoyts: 3D Cas: 16.00 hs. 3D Sub: 22.00 hs. 2D Cas: 12.50, 18.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.10 hs.

Showcase: 3D Cas: 22.25 hs. 2D Cas: 14.00, 16.40, 19.30 hs. 2D Sub: 22.05 hs.

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 19.25, 22.00 hs.

TREN BALA

Con Brad Pitt y Sandra Bullock. Dir: David Leitch. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.40 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 22.15 hs. 2D Cas: 20.15, 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 13.00, 18.50; tras sáb, 00.30 hs. Sub: 15.50, 21.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 21.30 hs.

Showcase: Cas: 14.15, 19.15, 22.10 hs. Sub: 17.00, 19.45, 22.30 hs.

UNA VILLA EN LA TOSCANA

Con Liam Neeson y Micheal Richardson. Dir: James D'Arcy. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.10 hs.

¿Dónde están?

ARTEON

Sarmiento 778 Planta Alta,

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

EL CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Rubén Goldin. Concierto íntimo con su guitarra y voz. Hoy, a las 21 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Bambi. El ex Tan Biónica llega a la ciudad con su álbum República de la Nostalgia. Hoy, a las 20 hs.

Arbolito. La emblemática banda que fusiona músicas de raíz folklórica con ritmos de otras latitudes llega a la ciudad. Vie 19, a las 20 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Rocío Giménez López. La pianista presenta su nuevo disco, “Un caos lúcido”. Sáb 20, a las 20 hs.

DISTRITO 7

Ovidio Lagos 790.

Clara Cava + Axel Fiks. Dos de los artistas más interesantes de la escena emergente llegan a Rosario presentarse juntos. Mañana, a las 19 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Con dirección de Yeni Delgado y Fernando Perez en piano. Jue 18, a las 21 hs.

Gala de Ballets en la Ópera. Lun, a las 20.30 hs

EL GALPÓN DE LA MÚSICA

Estévez Boero 980.

Argenbars. La fiesta más federal del rap argentino desembarca por primera vez en Rosario. Vie 19, a las 23.30 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

El Plan de la Mariposa. El septeto fundado por los cinco hermanos Andersen se presenta en el marco de la Gira Incandescente. Hoy, a las 20 hs.

Fabiana Cantilo. La cantante respasará los mejores clásicos de su discografía. Mañana, a las 20 hs.

Groovin' Bohemia. La banda vuelve con su Ritual Groove, edición Deja Vú. Sáb 20, a las 22 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Tiago PZK. El artista revelación de Argentina llega a Rosario en el marco de su gira "Portales Tour 2022". Mañana, a las 21 hs.

Mau y Ricky. Vie 2 de sep, a las 21 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Pablo Juárez. Hoy, a las 20.30 hs.

Chivo González. Mañana, a las 20.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Conciertos 2022. Show en vivo de Juan Falú, Guido Martínez Quinteto, Patricia Duré y Madrigal. Mar 16, a las 21 hs.

Conciertos 2022. Show en vivo de Fernando Cabrera, La Fortunata, Oscar Simiani y Matias Arriazu. Mié 17, a las 21 hs.

Clara Cantore Trio. Recorrido musical de canciones propias y versiones del cancionero popular argentino. Jue 18, a las 21 hs.

Cortito y Funky. La histórica banda rosarina presenta "Memorias". Vie 26, a las 20 hs.

SPORTIVO AMÉRICA

Tucumán 2159.

Sergio Torres + Los Bam Band + La Vanidosa. Una noche a pura música tropical. Mañana, a las 20.30 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Flema. La banda llega a la ciudad festejando sus 36 años de vida. Hoy, a las 20 hs.

JAF. El cantante y guitarrista, ex Riff, vuelve a la ciudad. Mañana, a las 20 hs.

Nonpalidece. La banda de reggae nacional sigue celebrando con su público estos 25 años de historia. Vie 26, a las 20 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 748.

Gabriel Rolón. El psicólogo presenta “Palabra Plena”. Sáb 20, a las 21.30 hs.

El Equilibrista. Obra de Patricio Abadi con Mauricio Dayub y dirección de César Brie. Dom 21, a las 20 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Super Dady. Nuevo show humorístico de Dady Brieva. Hoy, a las 21 hs.

Dani La Chepi. Presenta su nuevo espectáculo en el que fusiona dos de sus grandes pasiones: la música y el humor. Mañana, a las 21 hs.

Rotos de amor. La obra cuenta con humor las historias amores y desamores, de encuentros y desencuentros de cuatro entrañables personajes. Con Osvaldo Laport, Víctor Laplace, Roly Serrano y Pablo Alarcón. Dom 14, a las 20.30 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Otra de princesas y piratas. Isabela, Blancanieves, Cenicienta, Elsa, Moana, Peter pan y muchos personajes más juntos en una historia única. Mañana, a las 16 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Hombre Enterrado. Un universo imaginario, poético y mítico escrito por Carlos Masinger, con el arte de Ange Potier y dirigida por Paula Manaker. Hoy, mañana y dom 14, a las 20.30 hs.

CEC

Paseo de las artes y el rio.

Van Gogh, experiencia de arte inmersiva. Espectáculo multimedia que permite adentrarse en sus obras. Mar a vie de 10 a 18 hs. Sáb, dom y feriados de 10 a 19 hs.

CET

San Juan 842.

Princesa Nazi. Obra de Leonel Giacometto y Alexis Muiños Woodward. Sáb de ago, a las 21 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Mirandolina. Adaptación rosarina de la obra italiana “La Locandiera” de Carlo Goldoni. Dirección: Vicenç Tuset. Dom de ago, a las 20 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Trastorno. Visión desaforada de la tragedia de Florencio Sánchez. Con Claudio Danterre, Pablo Fossa y Pochi Gotri. Dir: Hugo Cardozo. Sáb de ago, a las 20.30 hs.

El Camino de la Fuente. Homenaje a Federico García Lorca. Con Pablo Razuk y dirección de Sabatino "Cacho" Palma. Dom 14, a las 20 hs.

EL ASERRADERO

Montevideo 1518.

Ernesto Guevara. El músico y compositor tucumano de música folklórica llega a la ciudad. Sáb 20, a las 21 hs.

ESPACIO DORADO

Tucumán 1349.

La muchacha de los libros usados. Obra de Arístides Vargas compuesta por 15 escenas que narran el recorrido de la protagonista y sus intentos por subvertir el destino que le asignaron como mujer-mercancía. Vie de ago, a las 20.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Gregorio, el zanahoria. Obra destinada para toda la familia dirigida por Ludmila Bauk. Sáb y dom de ago, a las 16 hs.

LA ESCALERA

9 de Julio 324.

Yilá. Un hombre acusado de violar la ley descubre que es el protagonista de una ficción de la que solo podrá salir si es capaz de cumplir su condena. Actuación y Dramaturgia: Pablo Boffelli. Dir: Carlos Romagnoli. Hoy, vie 19 y 26, a las 21 hs.

MICELIO

Valparaiso 520.

Mi Animal, entre el grito y el canto. Una obra performática creada por Cecilia Colombero, Federico De Battista y Paula Montes. Hoy y vie 19, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Ruth y la Araña. Ópera no tradicional donde el teatro, el canto, la danza y el circo confluyen para narrar poéticamente la historia de una mujer y su sangre. Mañana, a las 21 hs.

SPORTIVO AMÉRICA

Tucumán 2159.

Piñon Fijo. Un show con música, malabares, pantomimas y todos los valores que lo apuntalaron cuando empezó siendo un artista callejero. Mañana, a las 14.30 hs.