La justicia de Córdoba investiga las causas que derivaron en la muerte de al menos cinco bebés en el centro de salud público de la capital provincial, que según datos preliminares ocurrieron entre mayo y junio último, un hecho por lo que se manejan varias hipótesis como "mala praxis y homicidio".



El fiscal de Instrucción Raúl Garzón, que está a cargo de la investigación, dijo a medios locales que se está trabajando sobre "una denuncia sobre varios bebés recién nacidos" fallecidos, lo que consideró una situación de "enorme gravedad".



En ese sentido, sostuvo que se trabaja sobre "varias hipótesis", entre ellas la de "mala praxis, homicidio o negligencia", entre otras líneas investigativas como la posibilidad de que las muertes hayan sido causadas por algún "virus hospitalario".



Según la denuncia, los fallecimientos ocurrieron en el Hospital Materno Neonatal "Dr. Ramón Carrillo", dependiente del gobierno provincial, y hasta el momento no hay personas imputadas, informaron fuentes judiciales.



Entre las primeras medidas procesales Garzón realizó un allanamiento en el hospital donde incautó historias clínicas de los fallecidos, entre otros documentos considerados de utilidad para la investigación.



El fiscal detalló que en algunos casos se cuenta con los resultados de autopsias de los primeros bebés fallecidos, que están siendo analizadas por el cuerpo de médicos especializados.



En tanto, la directora de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, Mariana Figueroa, afirmó que a partir de la denuncia y la apertura de la causa judicial esa cartera abrió un sumario administrativo interno que, entre otras medidas, incluye la "separación preventiva de empleados" del área neonatal.



Luego se conoció que la titular del hospital fue separada de sus funciones.



"Hemos advertido algunas inconsistencias en los fallecimientos de neonatos del hospital, entre marzo y junio, porque lo normal es que cuando estamos ante una mamá sana y un bebé sano no es habitual que resulte en fallecimiento de un bebé", manifestó a canal 12 de Córdoba Figueroa.



En este caso "hemos advertido en 13 niños neonatos inconsistencias en la atención sanitaria, de los cuales cinco han fallecido", lo que motivó la investigación administrativa interna para determinar eventuales responsabilidades penales, agregó la letrada del Ministerio de Salud.



Por otra parte, trascendió que, a partir del estado público que tomó la información, no se descarta que otros padres sumen nuevas denuncias sobre fallecimientos en ese período.