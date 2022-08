El ministro de Economía, Sergio Massa, informó que el Gobierno decidió denunciar ante la Justicia de Estados Unidos a una empresa de servicios que sobrefacturó importaciones a través de un mecanismo de triangulación. "¡Cuidado, que el Estado dé ventajas no significa que sea bobo!", advirtió Massa al hablar en el marco de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia que se realiza en Neuquén, y donde anunció medidas e inversiones para incrementar la producción de gas y petróleo (ver nota aparte).



"La denuncia no es en la justicia argentina: los que usen para lavar dinero bancos de Estados Unidos, serán denunciados en los bancos y en la justicia de Estados Unidos", agregó el titular de Economía al referirse al caso. A pesar de la declaración pública, Massa no reveló el nombre de la firma en cuestión. "No vale la pena hacer nombres, lo van a conocer", sentenció. Sin embargo, dejó entender por sus gestos que se trataba de una empresa vinculada al sector, presumiblemente como proveedoras de la industria hidrocarburífera.



Ante un auditorio colmado por empresarios, trabajadores y dirigentes políticos locales, el ministro sostuvo que las denuncias ante la Justicia por irregularidades en las facturas de importaciones y exportaciones son realizadas por el Gobierno para cuidar los dólares que necesita el sector productivo para sostener la actividad.



Al respecto, ejemplificó que las denuncias son llevadas a cabo para "defender los dólares de aquellos que invierten, trabajan, producen en Vaca Muerta y quieren maquinaria y trabajo para los que son de Vaca Muerta".



El 3 de agosto, el día de su asunción como titular de Economía, Massa había anticipado que "existen más de 13.000 operaciones de importación trianguladas de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación se hacía con empresas de no más de un año de antigüedad".