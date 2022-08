El diputado nacional Roberto Mirabella y el diputado provincial Maximiliano Pullaro, ambos precandidatos a gobernador, se cruzaron muy fuerte al punto que el peronista rafaelino anunció que irá a la Justicia. Todo empezó con una entrevista en La Nación+, en la que el radical afirmó que el empresario del juego clandestino Leonardo Peiti “declaró 14 veces que la recaudación era para Mirabella” al declarar como arrepentido ante la Justicia. "Pullaro está diciendo mentiras sólo para embarrar la cancha", se defendió y anunció que inició acciones legales por calumnias. Este viernes Pullaro redobló la apuesta, también en Twitter: "Yo no miento. @mirabellarob te comparto un fragmento de la declaración del empresario del juego Leonardo Peiti, en audiencia pública ante un juez y fiscales, donde te menciona y dice cómo eran los acuerdos con dirigentes del justicialismo para la campaña de @omarperotti". El texto va acompañado del video de esa declaración que también está disponible en You Tube. Como parte de la saga, el rafaelino publicó un escrito dirigido a la fiscalía en el que solicitó que se le informe si hay alguna investigación o sospecha sobre su persona, junto con la respuesta firmada por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery explica en qué contexto Peiti mencionó su nombre, que las misma no alcanzan por sí mismas para abrir un hilo de investigación, al tiempo que ratifica que la fiscalía pretender profundizar todas las líneas investigativas que sean necesarias.