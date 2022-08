Un grupo de chicos se animaron a jugar con la máxima responsabilidad y le dieron a Central un triunfo con valor añadido. Es que con mayoría de juveniles el equipo de Carlos Tevez se sobrepuso a un grosero fallo del árbitro al expulsar a Mateo Tanlongo y en el segundo tiempo, de la mano de Buonanotte y el peso ofensivo de Alejo Veliz, el equipo le regaló el hincha una victoria que terminó a todo festejo y con grito de gol de Gino Infantino para la goleada. Una actuación necesaria para despojarse el canaya del mal momento que atavesaba.

Central no fue un equipo agresivo pero no le faltaron intensiones. Algunas inseguridades, propias de una formación en su mayoría juvenil, le quitaban vértigo al canaya en sus avances, a excepción de las corridas de Blanco. Es por eso que a la hora de la creación de juego el canaya necesitó siempre de la inspiración de Buonanotte. Pero en su primer avance profundo, llegó el gol: Frías metió el pie para desviar un centro al área chica de Blanco y superó a Gagliardo.}

Cuando Central careció de juego, Blanco le metió dinámica al ataque

No pudo aprovechar la ventaja el canaya porque a los pocos minutos Barracas Central se hizo de la pelota en una salida fallida del fondo auriazul y Colman, de palomita, logró el empate con cabezazo sobre el área menor.

La rápida igualdad le quitó entusiasmo a Central y el partido pasó a ser mal jugado y nada volvió a pasar en las áreas. Hasta que Merlos favoreció de forma grosera a Barracas Central con la expulsión de Tanlongo. Ni quiera en la revisión de la jugada se pudo encontrar juego brusco en la jugada de Tanlongo sobre Mater. El fallo de Merlos estuvo en sintonía a muchos otros donde los jueces benefician al equipo de Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Pero Central no se detuvo en el perjuicio de Merlos y, por el contrario, reaccionó en el segundo tiempo con buen juego colectivo. El canaya se apropió del partido y si bien no terminó nunca de ser peligroso se instaló en campo rival. Y así, cerca del área, propició la jugada del gol en un pase asistencia de Blanco para la definición de Veliz, a la carrera, con pie abierto al palo derecho. Una buena jugada pero una mejor definición.

El andar de Central estuvo sostenido por el talento de Buonanotte. El chico de 17 años fue el jugador más influyente en cancha y no tuvo su gol porque falló en la definición. Pero su injerencia en el juego no cesó en toda la tarde y en una aparición por derecha facilitó el tercer gol de la tarde con pase corto para definición de Infantino a la carrera. La victoria fue espectacular por la reacción que mostraron los chicos una vez que Merlos decidió, en forma inlexplicable, expulsar a Tanlongo en el final de la primera parte. Y todo el estadio despidió a los chicos con un cerrado aplaudo.

3 Central

Servio

Martínez

Báez

Juan Rodríguez

Blanco

Buonanotte

Tanlongo

Ortiz

Cerrudo

Frías

Oviedo

DT: Carlos Tevez

1 Barracas Central

Gagliardo

Blasi

Ferreyra

Paz

Calderara

Mouche

Mater

Blanco

Bandiera

Tapia

Colman

DT: Sergio Ramos

Goles: PT: 16m Frías (C) y 19m Colman (BC). ST: 23m Veliz (C) y 41m Infantino (C).

Cambios: PT: 43m Infantino por Cerrudo (C). ST: 13m Veliz por Oviedo (C), 21m Marinelli por Frías, Cortez por Martínez y Mac Allister por Ortiz (C), 27m Valenzuela por Blanco, Vázquez por Mouche y Sepúlvera por Bandiera (BC), 37m Castro por Calderara (BC).

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Central

Expulsado: PT: 40m Tanlongo (C).