Desde Santa Fe

Marcelo Sain tuvo su desagravio político en la Legislatura, aunque los promotores de la acción –todos del Frente Progresista- ni siquiera lo nombraron. El jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley propuesto por el intendente Pablo Javkin que crea las Mesas de Coordinación en Seguridad con gobiernos locales –que ya existen-, pero el texto de la norma es una copia fiel no sólo de la ley de Seguridad Pública que impulsó Sain –en octubre de 2020- sino de una resolución que firmó como ministro de Seguridad en enero de ese año cuando las puso en marcha. “La ley que aprobamos, impulsada por Javkin, otorga una herramienta para reforzar la seguridad en Rosario, no sólo replica textualmente parte del proyecto de ley que presentó Sain, sino también una resolución que él mismo firmó como ministro el 3 de enero de 2020”, reveló el jefe del bloque peronista Leandro Busatto en el debate. Busattto dijo que el proyecto Javkin era “copia y pegue” del de Sain, con lo cual les reprochó a sus colegas la falta de honestidad intelectual en no reconocer al verdadero autor de la iniciativa. “No se trata de saber si el autor intelectual va a pedir cobrar sus derechos de autor, sino de reconocer que todos tenemos para aportar” en esta problemática.

Javkin presentó el proyecto para institucionalizar las Mesas de Coordinación en Seguridad con los gobiernos locales el 27 de abril, en una nota a la Cámara. Y el 2 de mayo, el diputado Ariel Bermúdez –que es su operador político en la Legislatura- formalizó la iniciativa con un proyecto de ley, que tuvo media sanción el jueves. En sus fundamentos, Bermúdez dijo que la “fuente” de su proyecto era el de Javkin y omitió que en realidad se lo habían copiado a Sain. “En mi rol de diputado provincial y como representante del Partido Creo en la Legislatura cumplo en canalizar el pedido y la propuesta diseñada desde la Municipalidad de Rosario para hacer frente al flagelo de la inseguridad que asedia a santafesinas y santafesinos, y en particular a quienes habitan en la ciudad de Rosario y otras localidades de la región”, sostuvo Bermúdez.

Pero el jueves, en el debate en el recinto, Busatto reveló que el proyecto de Javkin era una copia del de Sain. “La ley que aprobamos, impulsada por Javkin, que otorga una herramienta para reforzar la seguridad en Rosario, no sólo replica textualmente parte del proyecto de ley que presentó Sain en 2020, sino también una resolución que el mismo firmó como ministro de Seguridad el 3 de enero de 2020, es decir a pocos días de haber asumido el cargo.

Incluso, Busatto publicó en sus cuentas la resolución de Sain que puso en marcha las Mesa de Coordinación en Seguridad con los gobiernos locales, en el arranque de la gestión de Omar Perotti, sino también el proyecto de ley para institucionalizarlas, que luego fue cajoneado por la Cámara de Diputados dos años.

Nos alegra haber llegado a un acuerdo para establecer por ley algo que ya establecido por resolución" de Sain. "Lamentamos que una herramienta valiosa se acompañe o no, según quién la impulse", planteó el legislador. Y valoró “el impulso del intendente de Rosario a esta ley, que acompañamos desde nuestro bloque. Lo que necesitamos, de igual manera, es construir consensos y acuerdos alrededor de algunas ideas, independientemente de los nombres propios”.

La media sanción de la ley salió con los votos del Frente Progresista y el peronismo. El bloque radical del ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro lo rechazó con las excusas de siempre. Y luego la norma fue girada al Senado.