La encuestadora Activa dio a conocer este domingo los resultados de su última encuesta Pulso Ciudadano, que incluye preguntas sobre la intención de voto en el plebiscito del borrador de la nueva Constitución, que será el 4 de setiembre, y la popularidad del gobierno de Gabriel Boric.

De acuerdo al estudio difundido a tres semanas del plebiscito, 44,3% de los encuestados votará en contra del nuevo documento constitucional (muy cerca del 44,2% de hace una semana), mientras 33,9% lo hará a favor (cuatro puntos porcentuales más que el estudio anterior). A su vez, 15,9% está indeciso, 3,1% votará en blanco o anulado y 2,7% no asistirá a las urnas, pese a que el voto es obligatorio.

El estudio fue realizado entre el 10 y el 12 de agosto, por lo que no mide completamente el impacto del acuerdo anunciado el 11 por los sectores que respaldan la aprobación del texto constitucional, que incluye el compromiso de modificar algunos aspectos que han generado polémica si el documento es aprobado.

Si bien solo 2,7% dice que no irá a votar, Activa indica que es probable que concurra a las urnas 64,1% del padrón electoral. De ese porcentaje, 53,5% votaría por la opción del Rechazo y 46,5%, por el Apruebo.

En comparación con el estudio anterior, hay según Activa un crecimiento en la cantidad de personas que irían a votar, que pasó de 59,1% a 64,1%. El respaldo a las opciones en esta población también muestra variaciones en la última semana: el Rechazo pasó de 56% a 53,5% y el Apruebo, de 44% a 46,5%.

El sondeo también muestra el nivel de conocimiento con respecto a la obligatoriedad del voto en esta instancia en particular, a diferencia de las demás elecciones en Chile: 66% sabe que es con voto obligatorio y pago de multa si no se concurre a las urnas, mientras 10,4% cree que no hay multa; 14%, que es voluntario, y 9,6% no sabe.

Únicamente 29,8% de los encuestados declara haber leído completo el texto de la nueva Constitución, 46,9% dice haber leído solo algunos artículos y, 23,3%, que no leyó nada.

Por último, Activa indica que la aprobación de la gestión de Boric se mantiene estable, en 29,6%, dos décimas por debajo de la medición anterior. En tanto, la desaprobación creció una décima para llegar a 54,3%.

La encuesta fue realizada a 1.514 personas y tiene un margen de error de +/- 2,5%. Activa, que suele publicar la actualización de su Pulso Ciudadano los domingos, no aclaró si difundirá un nuevo sondeo antes del 19 de agosto, fecha límite para hacer estas publicaciones.