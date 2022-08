“El gobernador Perotti puso un nuevo jefe de Policía que no entiende la angustia de la gente”, dijo el concejal Miguel Tessandori con respecto a la designación de Miguel Oliva como titular de la fuerza de Seguridad de la provincia. “Es increíble que este hombre haya dicho que no hay que poner un policía en cada esquina porque después piensan que es una dictadura. Perotti designó una persona que da señales de estar en otra, pensando en qué van a decir o no van decir unos y otros; y no en lo que la gente está pidiendo a gritos, que es más seguridad”, sostuvo. Para el concejal de Volver a Rosario “los ciudadanos se sienten totalmente desprotegidos, reclaman la protección y presencia policial necesarias para poder salir a la calle y no ser asesinados. El gobernador tiene que decirle al jefe de Policía que escuche a la gente y así va a entender”. Sobre los dichos del nuevo ministro de Seguridad respecto de la falta de presupuesto adecuado para el área a su cargo. “El gobierno provincial tiene plazos fijos, plata no le falta. Ojalá la empiece a poner donde la tiene que poner”, dijo.