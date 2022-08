A dos años de que los docentes de la Escuela Pública de Orfebrería radicaran la primera denuncia por supuestas irregularidades en su manejo, la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Educación de Catamarca auditó el establecimiento y concluyó, entre otras cuestiones, que hay un “manejo inadecuado del dinero, no existe registro de los bienes y un cobro de cuota improcedente”. El expediente espera resolución desde mayo en la Dirección Provincial de Educación Técnica.



La Escuela de Orfebrería fue creada en 2009 y es el único establecimiento público de este tipo en el país. Sus docentes han sido los responsables y autores de piezas únicas que los diferentes Gobernadores obsequian en el marco protocolar de visitas o viajes. Este año, y según consta en el informe de la UAI, se le encargó fabricar el bastón de mando para el próximo cambio presidencial y ya estaría listo el estuche.

Actualmente la Escuela ofrece 4 carreras: Platería Criolla, Joyería, Forja de Herramientas y Cuchillería y Lapidación.

En junio de 2020, un grupo de docentes denunció ante el Ministerio y luego públicamente a la directora Mabel Videla, por “mobbing y persecución laboral, ideológica y discriminación”. También solicitaron que investiguen el manejo de fondos y cómo los docentes de los diferentes talleres eran “obligados” a producir en sus horas laborales para que luego, a través de una organización no escolar denominada ARTECAT, presidida por la propia directora, vender las piezas.

La denuncia permaneció dos años en el Ministerio hasta que la actual ministra, Andrea Centurión, decidió darle curso.

En mayo, personal de la UAI auditó el establecimiento en el marco del Artículo 123º de la Ley Nº 4938 que establece y regula “la administración financiera, las contrataciones, la administración de los bienes y los sistemas de control del sector público provincial”.

Las conclusiones de esta primera intervención fueron coincidentes con las denuncias docentes y se destaca: Que si bien el decreto de creación de la escuela establece que el cargo de director fuera de nivel nombrado por decreto y con índice de 1.20, un coordinador y administrativo con índice de 1.10; esta situación cambió en 2021 en donde se previó la designación del equipo según lo establecido por Educación Técnica y, por lo tanto, esos cargos están desiertos, ya que no fueron concursados. En tanto, aclara que el índice otorgado a Videla es de 1.35, por lo que no coincidiría con el primer nombramiento por decreto. Asimismo, destaca que la directora no concurre a la mañana, cuando su cargo la obliga a ir en ambos turnos.

Explica que en la escuela se dictan otros talleres que no cuentan con autorización para su apertura. Asimismo, se comprobó que la Escuela cobra 1000 pesos de cuota mensual a sus alumnos, lo que resulta “improcedente, la educación pública es gratuita en todo sus niveles”.

Por otra parte, se destaca que no existe un inventario de adquisición de bienes, y aclara que “cualquiera sea su procedencia deben ser incorporados al Registro de Administración de Bienes del Estado (SABE) siendo su falta un incumplimiento a la Ley de Administración Financiera”, por esta razón solicita dar intervención al área patrimonio a efectos que regularice esta situación.

Además, el informe señala que dos de los hijos de la Directora, están nombrados como instructores en la Escuela pero “no concurren” a las aulas.

Artecat

En tanto, la UAI solicitó la intervención urgente de la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación a fin de efectuar análisis del uso de una asociación civil denominada ARTECAT, que habría sido creada, según dichos de la propia Directora, para obtener dinero y comprar “recursos para la Escuela” en lugar de la creación de una cooperadora.

Sin embargo, el informe determinó que “La U.A.I. indagó sobre la existencia de un convenio entre ARTECAT y la Escuela Pública de Orfebrería, en el cual se establezcan los alcances de cooperación y la forma de instrumentar las actividades que se desarrollan en conjunto, arrojando la búsqueda resultado negativo. También se consultó si existe registro de entrega por parte de la escuela a la asociación, de los productos terminados listo para su comercialización, para corroborar las salidas, siendo la respuesta negativa”.

Aunque se solicitaron los balances desde la creación de la asociación sólo se les entregó el último y de su análisis la UAI determina que “Los gastos son de comercialización y administración, por lo cual a prima facie, no serían con destino a la escuela sino propios del funcionamiento de sí".

Otra de las características de esta asociación, es que su presidenta es la propia Videla, según consta en el informe. Además, la secretaria es la hija y como fiscalizador otro pariente de la directora. En tanto, la componen también otras personas de fuera de la Escuela y 5 personas más del personal de planta.

“Se advierte que el manejo de dinero en la institución educativa, la venta de insumos, el registro de lo producido en cuadernos, la afectación de personal a estas tareas no sería adecuado”, explica la UAI.

En cuanto a lo manifestado por los docentes, la auditoría determina que “se despliega la necesidad de establecer procedimientos a seguir con las piezas producidas en la escuela, se determine si es aceptable que los docentes destinen tiempo a la producción de piezas, y se establezca si estas pueden ser comercializadas de alguna manera”. Además, sugiere una auditoría de control de personal por parte de la Dirección Provincial de Recursos Humanos.

El 12 de mayo, la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió su informe al respecto y advirtió que como establecimiento público “la comercialización que realiza la Escuela es ilegítima”.

El expediente que marca todas las irregularidades fue enviado en ese mes a la Dirección Provincial Educación Técnica, pero está parado desde ese momento.