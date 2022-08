El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que inició una investigación de oficio, ante la falta de una denuncia formal, luego de que trascendiera de forma mediática que hubo una intervención policial por hechos de violencia de género, el domingo a la madrugada, en el domicilio del concejal de la ciudad de Salta, Ricardo Ernesto Colque Domínguez, que habría agredido a su compañera.

El partido Salta Independiente, que integra el edil, le solicitó que se tome una licencia sin goce de haberes, e informó que requerirá una investigación complementaria en la Cámara de Diputados y el Concejo Deliberante de la Capital. La concejala de Primero Salta, y referenta de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), Malvina Gareca, anunció que pedirá la conformación de una comisión de disciplina.

Según informó el Ministerio Público Fiscal a Salta/12, no hubo consulta de los efectivos policiales a la fiscalía de turno en el momento de los hechos. La intervención policial habría sido el domingo a las 4 de la madrugada. El MPF también precisó que no tenía registro de una denuncia formal hasta la tarde de ayer.

Por ello, el MPF comunicó que la fiscala de Violencia Familiar y de Género 5, Liliana Jorge, intervendrá de oficio y que ya citó a la víctima para escucharla este martes. La fiscala también solicitó los informes policiales respecto a la intervención realizada en el departamento donde reside Colque Domínguez con su pareja.

"Desde mi lugar, siempre trabajando en temas de violencia de género, de ser cierta esta información, son hechos totalmente repudiables", manifestó a salta/12 la concejala Gareca.

"Habrá que ver, de ser necesario, con los demás concejales, que se conforme la comisión de disciplina para ver las medidas a tomar, como lo establece la carta orgánica municipal y el reglamento interno del Concejo Deliberante", añadió. La concejala anunció que hará este pedido durante la reunión de labor parlamentaria de hoy.

Por otro lado, Salta Independiente, que preside Felipe Biella, informó en un comunicado que le requirió al edil que se tome una licencia sin goce de haberes. “Nuestros bloques legislativos impulsarán además una investigación complementaria en el marco de la Cámara de Diputados y el Concejo Deliberante de la Capital”, añadió.

Una de las firmantes del comunicado es la vicepresidenta del Concejo Deliberante, y presidenta del bloque Salta Independiente, Paola Venavides.

“A diferencia de la vieja política que suele utilizar el poder para impedir que la Justicia investigue a algunos de sus miembros, desde Salta Independiente respondemos con total transparencia, celeridad y decididos a tomar las determinaciones que se deban tomar en pos de la verdad y la igualdad ante la ley”, manifestó SI.

Según dio a conocer el portal Hola Salta, hubo una intervención policial durante la madrugada del domingo en el domicilio del concejal Colque Domínguez, por más de cuatro llamados de vecinos al sistema de emergencias 911.

La intervención habría sido realizada por efectivos de la Comisaría 15. La víctima habría desistido de formalizar la denuncia en ese momento por amenazas del edil.

Según trascendió, los policías realizaron la consulta con el juzgado de Violencia Familiar y de Género N° 2 y la secretaria Gisela Centeno, dispuso "Intimar a Ricardo 'Pitu' Colque a no ejercer actos de violencia física, psicológica y verbal contra la víctima", no habría dispuesto la exclusión del hogar ni el traslado de la víctima a un lugar seguro, ni medidas de asistencia y contención. Salta/12 consultó al Poder Judicial pero no se aportaron mayores datos.