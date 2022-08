La Fiscalía de Paraguay imputó este martes al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por cohecho pasivo agravado en carácter de autor, debido a su presunto relacionamiento con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espindola Marqués.

Horas antes, la Fiscalía allanó la vivienda del extitular en busca de pruebas en el marco de la investigación por su vínculo con Vinicius, quien le alquiló una camioneta blindada para unas vacaciones en Brasil. "Los fiscales Alicia Sapriza de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y el fiscal Osmar Legal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción allanaron la vivienda del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, imputado por Cohecho Pasivo Agravado", publicó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

El presidente del país, Mario Abdo, destituyó a Giuzzio en febrero, luego de que este reconociera que tuvo contactos con Espíndola Marqués.



Giuzzio escribió este martes en su cuenta de Twitter sobre lo sucedido y vinculó el episodio con las denuncias que presentó contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), también del oficialista Partido Colorado. "Si HC piensa que voy a arrodillarme por miedo a ser procesado por sus instituciones manipuladas o por miedo a las tapas de sus medios, está muy equivocado. Voy a seguir denunciando las fechorías del significativamente corrupto una y otra vez, cueste lo que cueste", escribió-

Además, añadió: "Pueden entrar una y mil veces a mi casa, les doy mi celular para que revisen sin problema, pueden prohibir la entrada de mi Abogado a MI propio domicilio, pero lo que no van a poder hacer es callarme".

El extitular del Interior señaló más temprano en una entrevista con la emisora Monumental AM 1080 que al momento del allanamiento no había nadie en su casa. "Esto es una vendetta. Yo tengo carpetas que hacen mención a la investigación contra Cartes. Lo que me informan es que efectivamente están buscando carpetas", expresó el exministro del Interior

Guizzio ha dicho que Cartes impulsó un juicio político en su contra como reacción a las denuncias que presentó en enero por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El cuatro de febrero se trató en la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político contra el exministro del Interior presentada por diputados del partido oficialista Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado- y del Partido Liberal Radical Auténtico. Se necesitaban 44 votos para iniciar el trámite para desplazar al titular, pero solo se obtuvieron 27.

El vínculo de Giuzzio y Marcus Vinicius

La información sobre los encuentros con el presunto narcotraficante fue revelada por medios locales y confirmada por Giuzzio. Este último aclaró que el año pasado recibió a Marcus Vinicius "acompañado de personal técnico" en una sede policial como representante de una empresa de nombre Black Eagle. "Su empresa hizo llegar al Ministerio, a partir de referencias de otras fuerzas de seguridad, una propuesta sobre blindaje", agregó.

"Hablé con el señor Vinicius en más de una ocasión, siempre sobre los servicios de su empresa y antes de tomar conocimiento de su participación en una organización criminal", explicó Giuzzio en la red social. Luego contó que en diciembre estaba en Brasil, en un viaje familiar, cuando su vehículo sufrió un desperfecto mecánico, ante lo cual alquiló uno de la empresa Ombú, también propiedad del presunto narcotraficante.

Sin embargo, el diario paraguayo Última Hora reveló que el vehículo fue cedido por Ombú por el vínculo de amistad entre Giuzzio y Marcus Vinicius.