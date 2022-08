Para Pachelo, los fiscales Ferrari y Quintana “están tratando de ponerle un moño a esta causa, tratando de condenar a un inocente para enmendar 20 años de papelones judiciales, de fiscales que acusaban, de jueces que condenaban y de jueces que confirmaban las condenas”.

También acusó a parte del periodismo de publicar solo la versión de la Justicia y sostuvo que “lo mismo que hicieron con Carrascosa y la familia hace 20 años” lo están haciendo ahora con él.

Por último, hizo referencia a los rastros genéticos compatibles con dos hombres y una mujer que se hallaron en la escena del crimen y por los cuales él se realizó dos extracciones de sangre para comparar los perfiles, cuyos ambos resultaron dieron negativos.

“En la escena del crimen tenemos tres rastros de ADN de los posibles asesinos de María Marta García Belsunce pero que no tienen dueño. Entonces me pregunto, por qué los fiscales en vez de acusar sin pruebas a alguien porque no se dedican a buscar el dueño de ese ADN que nos llevaría directamente a la vinculación del asesino de María Marta García Belsunce, es un elemento probatorio directo”, concluyó.