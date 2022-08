A pesar de acumular lesionados en cada semana, hoy Newell’s debe asumir la obligación de volver al triunfo. El equipo de Javier Sanguinetti no tendrá a Leonel Vangioni ni Julián Fernández, los nuevos ausentes por problemas físicos, pero recibe a Lanús, último en la tabla y con solo un partido ganado en el torneo. La Lepra se rearmó con los regresos de Martín Luciano, Pablo Pérez, Nazareno Funez y Francisco González. El partido lo emite la TV Pública desde las 16.30.

Newell’s lleva ocho partidos sin ganar. Pero tuvo un buen comienzo de temporada, fue líder, y por eso su muy mal momento no lo encuentra entre los últimos. Con 17 puntos aparece en mitad de tabla, lejos de los primeros puestos, pero aún con chances de pelear por clasificar a Copa Sudamericana 2023. Aunque para eso necesita volver a ganar y la oportunidad de esta tarde, de no aprovecharse, llevará su crisis de fútbol a una situación delicada, donde saltará a la escena del debate la continuidad del cuerpo técnico.

De la formación que cayó por goleada con River el sábado hoy no estará Vangioni, operado el domingo por una grave lesión en el talón del pie que lo saca de la actividad, al menos, por ocho meses, ni Fernández, excluido por un esguince de rodilla. Luciano ingresará a la defensa y Pérez lo hará en el mediocampo. Pero además, el entrenador rojinegro se decide por el retorno de Funez en ataque, dado que la defensa dejará de jugar con cinco ante la salida de Facundo Mansilla, y González es el candidato a ingresar por Djorkaeff Reasco. No tiene mucho más para cambiar el entrenador si no es con el ingreso de más juveniles al equipo, y el que pelea por hacerse un lugar por su buen momento en las selecciones juveniles es Brian Aguirre. La vueta de González o el debut de Aguirre es la duda del entrenador para esta tarde.

Lanús viene de igualar con Independiente sin goles y atraviesa un muy mal presente, con solo siete puntos en la tabla producto de un triunfo y cuatro empates. Y de visitante el granate acumular 17 partidos sin ganar con cinco empates y 12 derrotas. Al equipo ahora lo dirige Frank Kudelka, quien para esta tarde preparó la vuelta de Leonel Di Plácido por Braian Aguirre, al tiempo que Diego Braghieri reemplazará a Yonathan Cabral. El partido lo televisará ESPN Premium y también TV Pública.

Newell’s: Morales; Méndez, Velázquez, Ditta, Luciano; Pablo Pérez, Sforza, Balzi; Sordo, Funez, González o Aguirre. DT: Javier Sanguinetti.

Lanús: Monetti; Di Plácido, Pérez, Braghieri, Ortellado, Pasquini; Belmonte, Loaiza, Pérez; Sand, Troyansky. DT: Frank Kudelka.

Árbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 16.30

TV: ESPN y TV Pública