Referentes de cartoneros y recicladores fueron recibidos ayer por funcionarios de la secretaría de Ambiente municipal, tras el reclamo para actualizar los salarios de las personas que trabajan en el circuito de recolección diferenciada de residuos reciclables en barrio Industrial, congelados desde el 2020. Por otro lado, piden que les garanticen los puestos de trabajo para las personas que van a procesar esos materiales en un centro de reciclado ubicado en Ovidio Lagos al 4000 que aún no está operativo. "Luchamos muchísimo para tener un lugar de acopio, pero no podemos arrancar porque no se pueden garantizar los salarios de los compañeros", dijo a Rosario/12, Juliana Muchiut, referente local de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Además, exigen que se convoque a una mesa de trabajo para avanzar en la implementación del Sistema de Reciclaje con Inclusión Social, sancionado por el Concejo el pasado 7 de julio.

Luego de realizar ayer una concentración frente a la Municipalidad, exigiendo que se actualicen los montos del circuito de recuperación de residuos reciclables con inclusión social, y que les garanticen la operatividad necesaria para el funcionamiento de un centro de reciclado, cartoneros y recicladores fueron recibidos ayer por el secretario de Ambiente municipal, Nicolás Mijich, y el subsecretario de Espacio Público, Luciano Marelli. "Se comprometieron a avanzar en una mesa de trabajo para discutir las demandas del sector, pero como son demandas concretas la reunión nos dejó con gusto a poco", señaló Muchiut.

"Venimos teniendo vínculos con la Municipalidad y manteniendo una relación de trabajo donde planteamos hace mucho tiempo que para poder avanzar en un modelo de ciudad sustentable y más inclusiva, es necesario la incorporación de recuperadores y recuperadoras ya que la labor que realizan es fundamental para la gestión de residuos. Queremos saber qué rol le asigna la Municipalidad a recuperadores y recuperadoras", agregó la referente de la rama cartonera del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que integra la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores.

En el 2017, recordó Muchiut, se aprobó una ordenanza para la creación de un circuito de recuperación diferenciada de residuos reciclables. Dos años más tarde, se firmó un convenio de trabajo con la Municipalidad y el circuito comenzó a funcionar en barrio Industrial a través de la modalidad de puerta a puerta. Son 10 recicladores urbanos y 5 promotoras ambientales que pertenecen a la cooperativa de trabajo Cartoneros Unidos. Como no disponen de un centro de reciclado operativo, que es una de las bases del reclamo, lo que recolectan se lleva a la planta de reciclado municipal.

"No se ha ampliado a otros sectores, estaba pautada la implementación de una segunda etapa con una planta, y justamente es lo que venimos reclamando para que los compañeros puedan tener un espacio de acopio donde poder procesar y agregarle valor a los materiales reciclables, y comercializarlo a la industria para tener un mejor precio. Son cuestiones que de alguna manera las habíamos saldado", apuntó Muchiut.

En relación al proyecto aprobado el mes pasado que creó el Sistema de Reciclaje con Inclusión Social, que tendrá un espacio dentro del Area de Reciclaje y Economía Circular de la secretaría de Ambiente municipal, Muchiut indicó: "Nosotros proponemos un modelo de cogestión entre recuperadores y el municipio. Entendemos obviamente que del tratamiento y la gestión de los residuos se hace cargo la Municipalidad , pero creemos que esa gestión debe tener en cuenta la mirada del trabajo que desde hace muchos años vienen realizando cartoneros y cartoneras".