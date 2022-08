San Lorenzo venció 2-0 a Platense como local, en la apertura de la 14ta. fecha del campeonato de la Liga Profesional, con goles de Gastón Hernández de cabeza y Ezequiel Cerutti, de tiro penal, y sigue subiendo en las posiciones, donde ya alcanzó el undécimo puesto, una unidad por debajo de los de Vicente López.



El partido comenzó con dos equipos que se midieron en mitad de cancha, sin ser verticales, pero de a poco San Lorenzo tomó el protagonismo y se hizo dueño de la pelota.

En la primera llegada clara del partido, el local abrió el marcador tras dos cabezazos en el área, el primero de Adam Bareiro y el del gol, del defensor Gastón Hernández (su tanto inaugural en la máxima categoría) tras un centro de primera de Ezequiel Cerutti.



El tanto a favor le dio al equipo de Ruben Insúa mayor confianza y con el correr de los minutos fue justificando la diferencia con entrega y buen manejo de la pelota.



A los 26 minutos el delantero paraguayo Adam Bareiro impactó de cabeza tras un centro que obligó al arquero Marcos Ledesma a ensayar una atajada sensacional, para evitar una mayor diferencia en contra de su equipo.



De cara al final de la primera parte San Lorenzo dominó, presionó, recuperó rápido la pelota cada vez que no la pudo tener, lo cuál lo llevó a generar jugadas por ambos costados y varias acciones de peligro.



El visitante, en tanto, no pudo tener contacto fluido con la pelota en el mediocampo y los futbolistas encargados de generar juego (Tijanovich, Zárate y Sabella) no lograron crear jugadas para habilitar al delantero Jorge Benitez.

Además se mostró flojo en defensa cada vez que el local pasó al campo rival, y solo tuvo una llegada a raíz de un remate de Mauro Zárate a los 20 minutos que pasó por encima del ángulo superior derecho.



En el inicio de la segunda etapa Platense salió un poco más convencido de lo mostrado en los primeros 45 minutos, pero las intenciones de llegar a la igualdad se diluyeron por no tener ideas claras para generar juego.



Los dirigidos por Insúa siguieron con la presión en el campo rival, continuaron con el manejo de la pelota y jugaron cerca del arco defendido por Marcos Ledesma



A los 25 minutos el delantero Ezequiel Cerutti, la figura de su equipo, aumentó la diferencia, de penal, y el local manejó ya el desarrollo del encuentro con un poco más de tranquilidad.



En el resto del partido San Lorenzo siguió buscando el arco rival, tuvo despliegue de mitad de cancha hacia delante, mientras que la visita estuvo lejos de acomodarse y no tuvo chances para anotarse en el marcador.