Un grupo de intendentes de la primera y tercera sección del conurbano bonaerense aprovecharon el fin de semana largo para reunirse y planificar una agenda en conjunto de cara a los meses que vienen. El encuentro, que duró más de dos horas, fue este lunes por la noche en la localidad de Pilar y no fue una excepción porque que los líderes municipales se vienen reuniendo con asiduidad. "Hablamos de seguridad, de los precios, por supuesto que de política, y de todas las preocupaciones que existen en nuestros territorios", resumió uno de los presentes, en diálogo con Página12. Además, contaron que están gestionando una reunión en el corto plazo con el flamante ministro de Economía, Sergio Massa. El próximo encuentro entre los intendentes, dicen, será "dentro de unos diez días".

La reunión anterior había sido la semana pasada en José C Paz y este mes también había organizado otro ágape el jefe de ministros de Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en zona sur. También varios de ellos estuvieron en el acto que el miércoles pasado encabezaron el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en Lomas de Zamora. En la reunión del lunes, en tanto, además de los intendentes, estuvieron varios ministros del gabinete nacional, que a su vez son intendentes en licencia. Participó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

La inseguridad fue uno de los ejes centrales del encuentro. Según contó uno de los intendentes que participó de la cena, el pedido que hoy en día se encuentran realizando los jefes municipales en esa área es para que exista una ley para la creación de la policía local. "Los intendentes no tenemos ninguna ley que diga que nosotros nos tenemos que ocupar de la seguridad, sin embargo, los vecinos vienen a vernos a nosotros por ese tema. Lo que queremos es asumir institucionalmente esa responsabilidad y para asumirla hay que crear una ley", explican. Ese, indican, es un pedido que vienen realizando en todas las reuniones que comparten porque la inseguridad es una de las preocupaciones más grandes de los habitantes del conurbano bonaerense. "Es un tema que nos preocupa desde siempre. Pedimos ayuda nacional y provincial porque tenemos que dar respuestas a la gente", dicen.

Otro de los temas que se abordó en la reunión "el más importante", opinan, fue la inflación, que se ve reflejada en los precios y en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. "Vemos que hay laburo y que las fuentes de trabajo están creciendo porque hay mucha inversión pública y privada, pero el problema es que los salarios son magros o la inflación se los come", resaltan. En esa línea, los intendentes entienden que ese problema "los supera", y que la mayor responsabilidad para solucionar la situación actual es del presidente de la Nación y del nuevo ministro de Economía.

El aumento de las tarifas es otra de las preocupaciones. Si bien el encuentro se dio la noche anterior al anuncio que hicieron este martes desde el ministerio de Economía, los intendentes ya estaban en alerta. "Es algo que nos preocupa. Nos vamos a ocupar de que los aumentos no lleguen a los sectores de gente laburadora", subrayan. Además, agregan que "hay algunos que lo pueden pagar tranquilamente y el Estado les estaba pagando el subsidio. A esa gente está bien que le aumente la tarifa y no nos preocupa, porque tienen con qué asumirlo. Lo que nos preocupa y ocupa es que ese aumento no llegue a los sectores que no están llegando a fin de mes".

En ese sentido, los intendentes puntualizan que ese tema "lo vamos a hablar con quién corresponde". Por eso confirman que están gestionando un encuentro con Massa para los próximos días y, de ese modo, los intendentes se suman a la larga lista de gobernadores, dirigentes, sindicalistas y empresarios que hacen fila para sentarse en la mesa del tigrense. "Con Sergio somos amigos y seguramente nos va a recibir, pero entendemos que tiene que tener tiempo para hacer el trabajo que está haciendo. Vamos a hacer una reunión con él. A lo mejor podemos ir todos o algunos. A veces no podemos todos y van algunos en representación", explicaron.

Según contó otro de los participantes, en la cena en Pilar se hizo mucho hincapié "en el sentido de pertenencia y en el rol que deben tomar los municipios con este contexto económico que transita el país". "El municipio es la trinchera de todo. Es el primer mostrador de la democracia, entonces se está hablando mucho de cómo estar cerca de la gente y cómo trabajar de manera coordinada para abordar todo lo que está pasando", resaltan.

Entre los presentes, además de los ministros nacionales, estuvieron el administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires, Leonardo Nardini y el diputado bonaerense, Mariano Cascallares. El diputado Julio Pereyra también estuvo entre los organizadores, pero a último momento tuvo un compromiso y no pudo asistir. Entre los intendentes, en tanto, figuraron Alberto Descalzo, de Ituzaingó; Fernando Espinoza, de la Matanza; Federico Achaval, de Pilar y Andrés Watson, de Florencio Varela, entre otros.