Soldados rusos garantizan la seguridad de la planta de Zaporiyia, según Moscú

La presencia de militares rusos en la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia es ahora una garantía de la seguridad de la instalación y de la no repetición de una catástrofe como la de Chernóbil, declaró hoy el Ministerio de Exteriores ruso.



"La presencia de nuestros militares, nuestros guardias en la planta, donde no hay armas pesadas, es una garantía de que tal escenario (como el de Chernóbil) no se cumplirá", dijo el viceministro de la cartera Serguéi Riabkov.



Riabkov volvió a expresar el rechazo ruso a la desmilitarización de la zona de la central de Zaporiyia, la más grande de Europa.



"Eso llevaría al futuro aumento de las amenazas" en torno a la planta, aseguró en declaraciones al canal Rossía-1 de la televisión estatal ruso.



Enseguida agregó que la "imprudencia" con la que tratan la seguridad nuclear los ucranianos crea riesgos para "vastos territorios" no solo cerca de la central, sino "mucho más allá de las fronteras de Ucrania".



Para Riabkov, eso significa que Kiev "ha perdido el sentido de la realidad en busca de sus objetivos políticos" y está dispuesto a "provocar un segundo Chernóbil".