Robert De Niro compartirá la pantalla con la leyenda de Hollywood Robert De Niro en el próxima película de gángsters titulada Wise Guys. Producida por Warner Bros. y concebida para presentarse en las salas de cine, Wise Guys será dirigida por Barry Levinson, el veterano realizador que es bien conocido por los éxitos Rain Man y Mentiras que matan (Wag the Dog). Y vuelve a reunir a De Niro y Levinson, quienes anteriormente trabajaron juntos no sólo en Wag the Dog, sino también en Sleeper y What Just Happened, además de la serie de HBO The Wizard of Lies.

Wise Guys sigue a los jefes del crimen italoamericanos Vito Genovese y Frank Costello, quienes dirigieron a sus respectivas familias durante el siglo XX. En 1957, Genovese intentó (y fracasó) asesinar a Costello, quien finalmente resultó herido e intentó retirarse de la mafia. Se espera que De Niro interprete a los dos personajes principales.

Nicholas Pileggi, el coguionista de Buenos muchachos (Goodfellas), de Martin Scorsese, protagonizada por De Niro, está escribiendo el guión de Wise Guys. A su vez, Goodfellas se basa en el libro de Pileggi de 1985 Wiseguy: Life in a Mafia Family, aunque no está relacionado con la película de Levinson.