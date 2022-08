La Municipalidad de Rosario detectó 10 puntos del Delta del Paraná donde se iniciaron incendios hasta 59 veces a lo largo de los últimos 2 años, información que giró a la justicia federal entrerriana para agilizar la causa. “Es evidente lo que está pasando. Ninguna actividad productiva en las islas genera fuegos nuevos cada dos meses. No hay explicación. No son prácticas ancestrales, no son un carajo”, afirmó ayer el intendente Pablo Javkin, al referirse a los incendios en zona de islas.

“Queremos que se tenga en cuenta eso. La repetición de los focos en diez lugares. Hay un foco que tuvo 15 incidentes en 28 meses. No hay otro interés que no sea el de modificar la morfología del lugar. Incluso se ve que fue una intervención lineal para abrir una brecha o camino. Frente a Rosario, se encendió por novena vez el mismo polígono” se quejó ayer Javkin con inusual firmeza.

"El que tenemos bien enfrente a Rosario es la novena vez que se enciende ayer (por el martes)", dijo el intendente y mencionó el informe elaborado por la Municipalidad que analiza "polígono por polígono" esa reiteración de incendios. A propósito de esa zona (al este de Rosario y al sur de la ruta a Victoria), Javkin la mencionó como llamativa: hay una firma llamada "La Quemada", según las coordenadas difundidas en el informe municipal y los datos oficiales citados se incendió el mismo día de la gran marcha contra las quemas en el Monumento.

Tanto las autoridades municipales rosarinas, como las de las de las restantes poblaciones afectadas por el humo de los incendios en las islas, tienen cifradas expectativas que la investigación prospere, que se identifiquen a los responsables de provocar le fuego y que sean sancionados.

“Más allá de los casos puntuales, es fundamental que el grupo Albatros de Prefectura esté en las islas", detalló Javkin, y agregó: "Hay patrones muy particulares en los incendios. Ocurren una o dos horas antes de las marchas o al final de la jornada. Los brigadistas pueden intervenir mientras tengan medios que los movilizan. En esta época del año, pueden volar hasta las 5 o 5 y media de la tarde. Y a las 4 hay aparecen nuevos focos. Eso es algo sistemático que se demuestra con la repetición”.

“Esto se puede ver en los polígonos determinados y la cantidad de focos. Un día puede ser el viento o la rotación, otro la falta de cortafuego, otro la alteración que produce el clima. Pero 15 veces en un mismo polígono, 12 veces en otro ¿qué explicación puede tener? Los faros de conservación hay que ponerlos ahí. El aporte nuestro es que miren esos lugares”, enfatizó Javkin, en relación con la información obtenida por el relevamiento elevado a la Justicia.

Finalmente, sostuvo en ese sentido que “el humedal es enorme y los recursos son pocos, entonces pongamos el foco en estos 10 lugares", y concluyó: "En estos 10 lugares está sucediendo algo que no sucedió antes. Es descabellado no tener una ley que fije usos y asigne recursos. Cuando se habla de ley, implica qué definiciones toma el Estado para cuidar el humedal por eso la urgencia” sentenció.

En cuanto al estudio en sí durante el análisis de los focos iniciados el 7 de agosto se detectó que la superficie afectada en uno de los incendios, justo frente a Rosario, era la misma que en oportunidades anteriores. En ese sector se habían registrado incendios en 8 oportunidades entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2022: en marzo, junio, julio, septiembre y octubre de 2020, y en octubre, noviembre y diciembre de 2021.

En otro de los capítulos del estudio, se señala que en el período comprendido entre el 9 y el 13 de julio de 2022 se identificaron 8 focos activos. Tras analizar y entrecruzar los datos del período del primer semestre, se observa que las superficies afectadas son las mismas en reiteradas ocasiones. El foco 1 se ubicó frente a la localidad de Granadero Baigorria, y tuvo 12 reiteraciones en distintos meses. El foco 2, a unos 38 kilómetros al este de Rosario y 20 kilómetros al oeste de Victoria, registró 12 reiteraciones en distintos meses. Los focos 3 y 4, ubicados en las márgenes del arroyo Careaga, frente a Puerto San Martín y Timbúes, registraron 9 reiteraciones.

Los incendios reiterados en la misma zona se esparcieron por distintas localidades: los identificados como 5 y 6, en los márgenes de la Laguna de Los Franceses, frente a la ciudad de Maciel, registraron 3 reiteraciones. Los focos 7 y 8, frente a San Nicolás y Villa Constitución, tuvieron 15 repeticiones en distintos meses.

Según el personal de Defensa Civil que realiza el monitoreo, la frecuente reiteración de focos en las mismas áreas conlleva la intención de producir cambios morfológicos en las tierras afectadas. Un dato importante para investigar las motivaciones de las quemas intencionales.

El informe es el resultado de un monitoreo impulsado por el intendente en los últimos meses y será presentado en la causa penal que impulsa ante el fiscal federal de Entre Ríos, Claudio Kishimoto. El 13 de julio, el municipio hizo una denuncia penal por los incendios registrados en zona de islas y aportó los registros que surgen de los monitoreos habituales.

Paralelamente, la Municipalidad de Rosario también fue aceptada como querellante en una causa precedente (“Baggio, Rufino Pablo y otros s/incendio u otros estragos y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves”) en trámite ante el Juzgado federal de la 1ª Nominación de la ciudad de Paraná.

Ayer en tanto el Gobierno de Entre Ríos puso a disposición de la Justicia Federal los datos catastrales y la titularidad de los terrenos donde se detectaron focos ígneos en islas del delta del río Paraná. La información fue solicitada por el juez Federal de Victoria, Federico Martín, y enviada ayer desde la Dirección de Catastro y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).