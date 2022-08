Central hizo casi todo lo que se propuso en la Bombonera. Dominó el rival en gran parte de la noche y de los pies de Buonanotte salieron las mejores ocasiones de gol. Pero los canayas no concretaron ninguna de ellas, incluso dilapidó un tiro penal, y debió conformarse con un empate que no dejó sonrisas en nadie.

La pelota fue de Boca y el partido tuvo más de 15 minutos en el primer tiempo interrumpido por revisación del VAR. Pero cuando se jugó Central fue mejor equipo que el local. Porque el canaya estuvo muy preciso con la pelota y no solo que mostró decisión por atacar sino que logró desarticular el juego de ataque de Boca.

Martínez, Buonanotte y Malcorra fueron las tres piezas del armado ofensivo que generaron las jugadas de gol. Buonanotte por habilidad, Martínez por sus corridas por derecha y Malcorra por presencia del lado izquierdo. Buonanotte combinó con Malcorra y Rossi reaccionó a tiempo para tapar el remate del ex Lanús. En la otra aparición de Malcorra fue por un centro largo de Martínez y Echavarría cobró penal por mano de Advíncula a pesar de que la pelota le pegó en el pie al peruano y rebotó en el propio Malcorra antes de la mano. Rossi lo esperó a Servio y le desvió el remate sobre su izquierda.

Boca armó una sola ocasión de riesgo en todo el primer tiempo, en gran jugada colectiva a un toque que comenzó por izquierda y terminó por derecha con Romero frente al arco, aunque su disparo se fue alto.

Central dominó y controló el partido a gusto. Pero puso todo en riesgo por una torpeza de Cortez al bajar en el área a Villa. Después de muchos minutos de espera el árbitro cobró penal y Pol Fernández no pudo con Servio, quien le rechazó el remate con las manos sobre su derecha.

En el complemento el partido se jugó mucho más en mitad de cancha y Central estuvo más lejos de Rossi. Boca, en cambio, depositó en las acciones desequilibrantes de Villa todo su protagónico ofensivo. El colombiano estrelló un remate en el travesaño, en la más peligrosa para Servio.

Central respondió con un derechazo desviado de Marinelli, al pisar el área grande por izquierda en asistencia de Buonanotte de cabeza. A Central le faltó encontrar a Veliz en el área. El nueve no intervino en ninguna de las jugadas más allá de un cabezazo a las mano de Rossi.



El último intento por ganar fue de Buonanotte con disparo de larga distancia que controló el arquero xeneize. Boca fue solo impotencia y en el tramo final se desesperó pero sin poner en riesgo el punto para Central.

0 Boca: Rossi; Advíncula, Roncaglia, Sandez, Fabra; Medina, Varela, Pol Fernández, Romero; Vázquez, Villa. DT: Hugo Ibarra

0 Central: Servio; Cortez, Báez, Rodríguez, Blanco; Martínez, Ortiz, Mac Allister, Malcorra, Buonanotte, Veliz. DT: Carlos Tevez

Cambios: ST: 15m Marinelli por Ortiz e Infantino por Malcorra (C), 20m Langoni por Romero y Ramírez por Pol Fernández (B), Oviedo por Veliz 31m (C), 35m Orsini por Medina (B) y 44m Frías por Martínez (C).

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Boca

Incidencias: PT: 14m Rossi (B) le desvía un tiro penal a Servio (C), 52m Servio (C) le desvía un tiro penal a Pol Fernández (B).