El presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Santa Fe, Adolfo Jägger, alertó en declaraciones a LT8 por el impacto que puede tener la quita de los subsidios a la luz y gas para los consorcios, que alcanza al medidor de servicios centrales, iluminación de palieres y funcionamiento de ascensores y bombas de agua. "La noticia surgió en la Ciudad de Buenos Aires y alcanza a pequeños comercios y a los consorcios de propiedad horizontal, aunque no está claro qué sucederá en Rosario porque la EPE no tenía subsidios aplicados", dijo Jägger. "De todos modos, en los últimos dos bimestres se registraron aumentos en las tarifas de alrededor de 25%", agregó. "La readecuación de tarifas cae en muy mal momento para los consorcios", planteó el titular de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Santa Fe, al referirse al acuerdo paritario que cerraron los encargados de edificios. En ese marco, consideró que "la readecuación debería ser progresiva y teniendo en cuenta las necesidades de cada edificio en particular".