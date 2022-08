La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por mayoría, se negó a un pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra para elevar a la Corte Suprema de la Nación su planteo para imputar penalmente al senador Armando Traferri en la causa sobre juego clandestino y connivencias con el poder político y judicial. Por cinco votos contra uno, el máximo tribunal provincial salvó al legislador sanlorencino de vérselas con sus acusadores en audiencia imputativa, instancia que ya intentaron y no pudieron cuando la Legislatura rechazó el pedido de desafuero interpuesto, en virtud del artículo 51° de la Constitución provincial.

De esta manera, el alto tribunal convalidó la misma posición favorable a Traferri que había demostrado en febrero pasado, cuando ratificó la constitucionalidad del artículo 51° y, por lo tanto, la inmovilidad de los fueros del senador ante la ofensiva acusatoria de los fiscales.

Estos no se quedarán en eso. Schiappa Pietra adelantó a Rosario/12 que irán igual hasta el máximo tribunal federal con un recurso de queja para que intervenga de todos modos. "Si esto queda así, es una mácula para Argentina como país adherente a tratados internacionales contra la corrupción. La Corte provincial hoy convalidó que en Santa Fe no tiene sentido investigar corrupción porque no se puede investigar a un funcionario si la Cámara a la que pertenece no le quita los fueros. Argentina quedará en infracción internacional por culpa de Santa Fe", vislumbró el fiscal.

Fueron los ministros de la Corte Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Mario Netri, Eduardo Spuler y María Angélica Gastaldi quienes denegaron conceder el recurso extraordinario federal que habían pedido los fiscales. En cambio, el ministro Daniel Erbetta votó en disidencia, a favor de derivar el caso a la Corte nacional.

Los miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) habían accionado contra la sentencia de la Corte santafesina de febrero pasado, que se negó a considerar inconstitucional el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, apoyado en el 51° de la Constitución local, que impide llevar a juicio a un legislador si antes el cuerpo parlamentario no le quita sus fueros.

Edery y Schiappa Pietra insisten con llevar al senador sanlorencino a juicio y como acusado de organizar el juego clandestino en la provincia. Y le pidieron a la Corte provincial que ella misma remita a la Corte Nacional el trámite. A esto el supremo tribunal santafesino dijo que no.

Los fiscales en su planteo invocaron acuerdos supranacionales contra la corrupción a los que Argentina está adherida. "Se torna más notoria (la desigualdad) al contrastarse la inmunidad de los legisladores provinciales frente a sus pares nacionales o de otras jurisdicciones; concluyendo en que se transforma en un peligroso mecanismo de impunidad que erosiona el Estado de Derecho”, señalaron.

Asimismo, alegaron que las dilaciones en su afán por imputar a Traferri "afecta el plazo razonable para la investigación y sometimiento al proceso penal de un senador provincial".

El fallo de la Corte, de 33 carillas, abunda en tecnicismos jurídicos áridos para el entendimiento común. "Abundan en tecnicismos para no explicarle a la gente lo que están decidiendo, porque no lo pueden decir. ¿Cómo explicarían que están afirmando que acá no tiene sentido investigar corrupción si a una persona no se la puede imputar?", acicateó Schiappa Pietra.

Los argumentos de todos menos de Daniel Erbetta sostienen que el reclamo de los fiscales "es inadmisible" por pretender que la Corte nacional revise una sentencia de la Corte provincial sobre un caso del derecho público local, como es el de la inmunidad parlamentaria en Santa Fe. Los cortesanos juzgaron que el planteo "no logra derribar las premisas expuestas por este Tribunal". También usaron el término "no persuaden", y apreciaciones de ese estilo. Por todo eso, denegaron conceder el recurso de elevar la cuestión de los fueros de Traferri a Nación.

Erbetta se opuso al criterio de sus conjueces. Consagró el "principio de igualdad ante la ley", puesto en crisis ante el caso Traferri. Y puso el foco en "los compromisos internacionales asujidos por Argentina en materia de anticorrupción". Este delito cometido desde la función pública si conlleva enriquecimiento "es un atentado a la democracia, según la Constitución de 1994", observó. "Las inmunidades parlamentarias locales se erigen en favor de las instituciones, no de las personas", distinguió a favor de proceder al desafuero de Traferri.

Con esta denegatoria de la Corte santafesina, Traferri seguirá a salvo de ser llevado a audiencia imputativa. Los fiscales, en tanto, adelantaron entonces que van a apelar con un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación, que tendrá la última palabra en el caso.