Nadie se queda quieto. Todos los presidenciables de Juntos por el Cambio estuvieron de recorridas de campaña por el conurbano y algunos tienen viajes por las distintas provincias planificados. A la cabeza, estuvo Mauricio Macri (que no termina de decir si será o no candidato) en una recorrida por Tres de Febrero. Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, fue a Lomas de Zamora y el fin de semana estará en Vaca Muerta. Patricia Bullrich hizo su propia recorrida en Quilmes, mientras que el titular de la UCR, Gerardo Morales, anduvo haciendo campaña en Lanús. María Eugenia Vidal, ya divorciada de la provincia de Buenos Aires, viajó a Entre Ríos donde volvió a dejar en claro que quiere ser presidenta y se mostró con Rogelio Frigerio.



MM2023



El ex presidente disfruta especialmente de las recorridas por el conurbano, sobre todo en la medida que fue comprobando que no lo echan a los tomatazos de los lugares que recorre. En este caso, eligió Villa Bosch, donde estuvo acompañado por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Allí el ex presidente habló con vecinos y vecinas y con estudiantes de escuelas. Valenzuela aprovechó para promover la baja de impuestos y tasas municipales que introdujo en su distrito (al tiempo que, junto a otros intendentes PRO, reclamó más fondos al Gobierno bonaerense).

Si bien sigue sin aclararle hasta a los propios qué hará en 2023, lo cierto es que Macri no para: antes de esta recorrida ya estuvo en Lanús (donde fue la prueba piloto de si podía volver a pisar el conurbano), en La Plata, en Vicente López y en Ituzaingó.



Tras su encuentro con Valenzuela, Macri se hizo tiempo para recibir al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que está uniendo esfuerzos con Cristian Ritondo en la campaña bonaerense camino a 2023 (luego definirán quién encabeza). "La inseguridad y la inflación nos están complicando la vida. Especialmente al laburante del conurbano. Con Macri coincidimos en que esta situación no da para más, necesitamos discutir planes y no personas", sostuvo Grindetti.

Larreta y Bullrich por el sur

Larreta, por su parte, estuvo en una recorrida similar en Lomas de Zamora. Hay una suerte de plantilla común en todas las actividades de los dirigentes PRO: los famosos timbreos. El jefe de Gobierno se mostró con Guillermo Viñuales, quien podría ser su candidato a intendente en el distrito, y conversó con vecinos. Para el fin de semana, tenía previsto un viaje a Neuquén para seguir con su instalación nacional.

En tanto, Bullrich desembarcó en Ezpeleta, Quilmes, donde encabezó un plenario partidario de dirigentes de toda la Tercera Sección Electoral. La acompaño su mano derecha, Gerardo "Jerry" Milman, uno de los atacados en el festival de denuncias que hizo Elisa Carrió la semana pasada. Si Macri no para de recorrer, lo cierto es que Bullrich tampoco: en solo la última semana, estuvo en seis distritos, con especial énfasis en La Matanza, a la que fue dos veces en pocos días. Diego Santilli también centra sus esfuerzos en ese populoso distrito, con jornadas de recorridas que llegan a las 10 horas seguidas.

Según señaló el portal Letra P, Miguel Angel Pichetto -que sigue intentando armar la pata peronista- también organizó un encuentro en La Plata. Ahí buscaba sumar dirigentes de Primera, Tercera y Octava sección electoral. Funcionará como la antítesis de la "peña peronista" que organizó el larretismo y a la que invitó al ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y que fue el puntapié de la discusión que están dando Macri y Carrió sobre a cuales peronistas sumar y a cuales, no. Macri lo quiere a Pichetto como una suerte de guardián de la pureza de la alianza opositora.

Radicales y Vidal

Sostenido en el aparato partidario de la provincia, Morales también hizo su caminata por Lanús: primero habló con empresarios, luego participó de un plenario de la Juventud Radical en el Sindicato de Panaderos de Lanús y, por último, entrada la tarde, encabezó un acto en un Comité de la UCR del distrito. Otro de los presidenciables de la UCR, Facundo Manes estuvo en Mendoza.

Por su parte, María Eugenia Vidal estuvo en Entre Ríos, donde se reunió con Rogelio Frigerio, quien se encamina a pelear la gobernación de esa provincia. En Paraná, Vidal dijo: "Me gustaría ser Presidenta pero hoy es el momento de construir un equipo y un plan para terminar con el kirchnerismo". Haciendo caso omiso a los cuatro años de Macri, Vidal sostuvo que hay que romper con el "ciclo de 20 años" del peronismo. También le volvió a responder a Carrió: "No tengo dudas sobre la honestidad de ninguno de los miembros de Juntos por el Cambio". Y trató de dar por cerrado el tema en medio de su recorrida de campaña. Lo dijo junto a Frigerio, uno de los más atacados por Carrió -incluso a niveles personales-, que pidió que las denuncias las haga en el Poder Judicial para así "no dar este espectáculo bochornoso frente a la gente".

Vidal aclaró, de todas formas: "Hoy no es el momento de hablar de candidaturas". No obstante, ninguno de los presidenciables cede un tranco de pollo a los demás en lo que hace a comenzar la campaña un año antes.