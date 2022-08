En El equilibrista, el actor Mauricio Dayub remonta la historia familiar a través del silencio de su abuela y la música su abuelo. Así cruza el oceáno, para construir su propia identidad. "Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo", expresa el artista sobre su obra, escrita en conjunto con Patricio Abadi y Mariano Saba, con dirección de César Brie (Hoy, a las 20, en el Auditorio Fundación).