El fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán, indicó este viernes que solicitó a la Fiscalía de Uruguay los videos difundidos en un informativo de la televisión uruguaya donde aparece el narcotraficante Sebastián Marset, investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

"Estamos realmente desorientados. También hemos recibido la información a través del video", indicó Doldán al diario ABC sobre las declaraciones de Marset que fueron viralizadas en un video por Telenoche del canal 4 uruguayo.

En un video se ve a un hombre, que dice ser Marset, que exige que no hablen más sobre él si no tienen pruebas. "Si tienen pruebas de algo hablen tranquilos, pero si no tienen pruebas no hablen. No se cansan de hablar, podrido me tienen", dijo entre otras cosas.

En uno de los videos, el individuo sostiene: "No tienen pruebas de nada de lo que dicen, nada. En mi pasaporte, como van a ver, tiraron fechas de todos lados y ninguno le pegó. Están tirando y no han embocado, si juegan al 5 de oro o la lotería no van a embocar ningún número. Están errando lejos, lejos. Déjense de hablar tanta cosa de la gente, no respetan nada, no sé cuánto ganan por todo lo que hacen y por salir en la tele, pero es un poquito incómodo para mí. Un poquito bastante".

"Les pido por favor que terminen con esto. Como les dije, si tienen pruebas de algo hablen tranquilos, pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen, ni siquiera saben en qué fecha fue fui liberado, cuando me dieron el pasaporte. Nada, nada. Habla nomás. Hablan y hablan y no se cansan de hablar en todos los países, en todas las redes, en todos los canales, podrido me tienen", finalizó.

En los videos, el hombre se identifica como Marset, el narco mencionado reiteradamente en las últimas semanas, en el marco de la polémica que generó la expedición de su pasaporte uruguayo cuando estaba preso en Dubái, asunto que llevó a que los ministros del Interior, Luis Alberto Heber y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, sean interpelados el próximo lunes en el Senado por el partido opositor Frente Amplio.

Doldán explicó a ABC que la dirección IP del video emitido es de Sudáfrica, "pero se sabe que existen mecanismos de adulteración para ocultar la verdadera ubicación", indicó.

El fiscal informó que se comunicó con su par de Asuntos Internacionales de Uruguay, pero este tampoco tenía más datos que los mencionados. También contactó con el embajador de Paraguay en Sudáfrica para solicitar información sobre su posible ingreso a dicho país.



La investigación

Pecci fue asesinado el 10 de mayo en una isla próxima a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, donde se encontraba de luna de miel. Los hechos se produjeron en una playa de la isla de Barú, que se encuentra a unos 40 minutos en lancha, según detallaron la embajada de Paraguay en Colombia e Interpol, que está investigando los hechos.

A poco más de tres meses del homicidio, la investigación apunta a las relaciones entre miembros de una familia criminal paraguaya, conocidos como el clan Insfrán, y el narco uruguayo Marset, el grupo narco colombiano "Los Paisas" y la banda criminal venezolana Tren de Aragua".

El trabajo de Pecci fue clave en la Operación A Ultranza, la más grande contra el narcotráfico en el país. Con el operativo se logró desbaratar la organización que lidera Marset junto al cabecilla de la familia Insfrán, Miguel Ángel Insfrán, y que operaba desde 2017.

Francisco Luis Correa Galeano, a quien la Fiscalía considera como el responsable de coordinar el asesinado de Pecci y busca cooperar con las autoridades colombianas para evitar su extradición a Estados Unidos, detalló los vínculos transnacionales del caso. Según su declaración, fue encargado por el clan Insfrán de contratar a los asesinos a través del Tren de Aragua, una megabanda criminal venezolana originaria del estado Aragua.

Fiscalía colombiana acusa a Correa Galeano

La Fiscalía colombiana acusó formalmente este viernes a Correa Galeano por el asesinato de Pecci.

El apoderado de la familia Pecci, el abogado Francisco Bernate, dijo a EFE que Correa Galeano deberá ir ahora a juicio como presunto "responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado".

"La próxima audiencia del caso será el 19 de setiembre", detalló Bernate.