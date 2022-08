Trabajadores y organizaciones sociales aún esperan más anuncios relacionados con los ingresos para hacer frente a la escalada de precios. Sobre los anuncios que ha hecho hasta ahora el ministro de Economía Sergio Massa; experimentados dirigentes en Rosario entienden que las medidas que se comunicaron “están más que nada dirigidas a resolver otras urgencias económicas y no tanto a solucionar el tema de los planes sociales y el empleo”, como lo expresó a Rosario/12 Juan Carlos Rodríguez del Movimiento Federal Belgrano, una derivación de la vieja Federación Tierra y Vivienda (FtV). Y además discrepó con Juan Grabois del MTE. "Lo respeto mucho pero él tal vez no militaba en los barrios en los 2000 o en los 90 donde la ayuda del Estado era inexistente”, dijo Rodríguez y aseguró que hoy “la realidad es totalmente otra”. A veces “parece que algunos quieren que el gobierno caiga para que vuelva a gobernar la derecha en Argentina y eso es muy peligroso porque durante el macrismo sí que la pasamos muy mal”.

“Yo respeto la organización de Juan Grabois, respeto la opinión de otros movimientos sociales, pero nosotros venimos de la vieja FTV de los años 2000, donde la crisis no era la que es hoy”, empezó diciendo Rodríguez y aseguró que para darse una idea: “nosotros tenemos trabajo en Villa Banana y sí hay una situación compleja donde la inflación lastima los bolsillos de los que menos tienen, pero también hay una generación de changas y de nuevos empleos que se está viendo diariamente”. Y se preguntó “¿alcanza? Y no, yo creo que no. Pero de ninguna manera estamos en la misma situación del 2001, como lo planteó en un momento el propio Grabois”. Consideró que al dirigente del MTE “lo entiendo a lo mejor porque él no pasó por esa época o a lo mejor no militaba en ese momento en los barrios”.

Sobre los anuncios de Massa, que fueron muy criticados por Grabois y otros dirigentes piqueteros, Rodríguez señaló que entienden "que hasta ahora los anuncios no fueron tan dirigidos a resolver la problemática social. Hay problemas muy urgentes que tienen que ver con la economía que hay que resolver, vemos que es una situación difícil pero no drástica”. aseguró.

Para el líder del Movimiento Federal Belgrano, la de hoy “es una crisis totalmente distinta porque hay una contención por parte del Estado que seguramente debería ser mayor, pero tenés el Potenciar Empleo, tenés la Asignación Universal por Hijo, tenés la AUH por embarazo, tenés la Tarjeta Alimentar; digo, hay herramientas que en aquel 2000/2001 o en la década del 90, no existían”. Y recordó que “nosotros íbamos a un corte a un piquete para reclamar por una caja de siete alimentos que nos tenía que durar un mes, y hoy hay contención en alimentos. Obvio que esto no quita la problemática de la inflación que lastima mucho a los bolsillos”.

Para Rodríguez “tratar de hacer ver que estamos en la misma situación que 20 años atrás realmente es jugar con fuego y meterle en la cabeza a los compañeros de los barrios, algo que hoy no existe. Los que caminamos por los barrios todos los días vemos que la gente sale a laburar, sale a changuear”.

El dirigente explicó además que están "interactuando con muchos sectores empresariales de la ciudad de Rosario y de la región. Hay un programa nacional donde a la empresa que tome a un compañero o a una compañera que cobre el Potenciar Empleo por seis meses el gobierno le paga todos los aportes previsionales y le deja el programa. Hay un montón de gente que está entrando en empresas rosarinas donde después el empresario tiene el compromiso de que si esta persona cumple, lo tiene que dejar en blanco. Esto quiere decir que de a poco la maquinaria se pone en marcha”.

E insistió en que “cuando tiramos frases rimbombantes hay que tener cuidado, porque en los años del peor macrismo, a muchos no los vi reclamando con esta fuerza. Y ahí sí que la pasamos peor porque las empresas cerraban, había hambre y mucha menos contención para la gente. Y hoy eso está cubierto. Entonces me pregunto si no hay algunos que apuestan a que este gobierno fracase y vuelva la derecha a la Argentina. Para mí es muy peligroso”.