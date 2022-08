El jueves próximo se estrena Un Crimen Argentino, la película que dirige Lucas Combina con producción de Pampa Films, Particular Crowd y Mediabyte, a partir de la novela de Reynaldo Sietecase. El estreno, que alcanza a las salas de todo el país, recalará luego en HBO Max. Un despliegue notable para la puesta cinematográfica del hecho que sacudió a la Rosario de 1980, a partir del caso que implicó a Juan Carlos Masciaro en la desaparición y muerte –vía disolución en ácido– de Jorge Salomón Sauan. El hecho, investigado y novelizado por Sietecase, cobra ahora vida en las pantallas, y Rosario/12 tuvo acceso a la proyección privada y la conferencia de prensa del pasado jueves.

Con una trayectoria que lo liga preferentemente al ámbito televisivo, entre cuyas producciones recientes destaca la serie La Chica que Limpia, el realizador cordobés Lucas Combina encuentra aquí su ópera prima en el ámbito cinematográfico. “Al cine lo respeto mucho, al igual que a las series, que es donde tuve mi oportunidad. Desde que empecé con esto, quise en algún momento estrenar una película; y en este caso, es a partir de una historia basada en un hecho real y con un género con el que me siento cómodo, el policial, al que disfruto. Desde que me llegó el guión, me di cuenta que teníamos una historia muy potente. Por un lado, tiene una gran intriga, algo que siempre le viene bien al género; y por otro, ocurre en un contexto político conocido, que vuelve a la historia aún más poderosa, y al que hubo que recrear”, señaló el director en diálogo con Rosario/12.

-Desde una apuesta estética tal vez doble: recrear aquella época sin dejar de ser una película contemporánea.

-Siempre tuvimos en cuenta que era una realización actual, no queríamos que fuera una película que sonara a “viejo”, digamos. Si bien la historia está basada en esa época, en lo personal la filmé como si fuera de ésta; no fue algo que me condicionara, como si me hubiera puesto más clásico ambientar la historia en ese año. Si bien no me basé en ninguna película, uno tiene sus referentes; yo aprendí con el cine de Hitchcock, Scorsese, me gustan Tarantino y todos los referentes del buen cine policial. Y obviamente, uno siempre quiere poner su propio condimento.

-Es todo un desafío y en el mejor de los sentidos, al ser una película cuyo guión, además, no te pertenece (a cargo de Sebastián Pivotto, Jorge Bechara y Matías Bertilotti).

-Sí, me sentí muy cómodo y lo agradezco. Si hay un culpable (risas), es (el productor) Juan Pablo Buscarini, fue él quien me convocó y acompañó en todo este proceso, y me dio la posibilidad de poder retratar la historia. Además, la película agrega una mirada federal, porque Buscarini decidió filmar conmigo, un cordobés y en Rosario, con técnicos y actores tanto de aquí como de Buenos Aires, y un actor de Córdoba. Eso habla de la mirada de Juan Pablo, de que se la juega; todo eso hace que tengamos una película particular y diferente.

El elenco que reúne Un Crimen Argentino es notable; a saber: Darío Grandinetti, Nicolás Francella, Matías Mayer, Malena Sánchez, Alberto Ajaka, Rita Cortese, Luis Luque, entre muchos más. El dueto compuesto por Francella y Mayer, en la piel de los fiscales encargados de la investigación, funciona de manera complementaria; en este sentido, Francella comentó a este diario sobre “la responsabilidad nueva con la que nos encontramos, a partir de un caso importantísimo, impactante; los dos conformamos casi un mismo personaje, pero con personalidades distintas; cada uno, desde su lugar, va ayudando al otro”.

-En lo personal, ¿cómo recibieron la propuesta de la película?

-Matías Mayer: Era interesante ver que todo lo que rodeaba a la historia no era el protagonista principal, y que lo importante estaba en ver cómo ese contexto condicionaba a los personajes en su comportamiento, manera de trabajar y en su vida.

-Nicolás Francella: Era un marco, a partir del cual luego decidimos empezar a averiguar. De una manera diferente, también nos ayudaron las semanas vividas en Rosario, su arquitectura, así como la misma novela. Todo hizo que nos sintamos adentro de la historia, perteneciendo a ese marco, en un rodaje que fue intenso, arduo.

-Mayer: Además, los casos reales agregan una potencia distinta. Yo no conocía la historia y me llamó mucho la atención, porque por momentos se siente casi como si la realidad superara a la ficción. El desafío fue trasladar a la película el vínculo que entre los dos ya tenemos, para de alguna manera agregar cierta irreverencia a la solemnidad que de por sí ya tiene este caso, y que eso no opacara la relación entre los personajes, para que se pudiera ver el lado humano, más allá de lo laboral.

-La edad de ustedes coincide con la de los protagonistas reales.

-Mayer: Esas coincidencias, así como filmar en locaciones que quizás realmente fueron testigos del hecho, agregaron un peso mucho mayor, sin duda.

-Francella: En cada esquina, en cada locación, encontramos un público. Al comienzo, quizás era gente que disfrutaba del rodaje, pero se corría la bola y se enteraba más gente. Tuvimos un recibimiento más que cálido, fue como un teatro en vivo, a partir del cual juntábamos detalles de lo que la gente sabía y recordaba, y nos permitía sumar información.

Un Crimen Argentino es presentada por Warner Bros. Pictures en asociación con HBO Max, a partir de la producción de Particular Crowd, Mediabyte y Pampa Films. Tras su paso por las salas de cine, a partir del jueves 25, estará disponible en HBO Max.