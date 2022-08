En el marco de una investigación llevada adelante por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, en conjunto con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación provincial Pablo Socca, , Marisol Fabbro, Georgina Pairola, esta madrugada se desplegaron cincuenta y siete allanamientos, en diferentes domicilios vinculados a puntos de venta al menudeo de estupefacientes y a personas vinculadas a balaceras y homicidios ocurridos en los barrios Ludueña y Empalme Graneros. En ese contexto, hay una treintena de detenidos: 21, por la Fiscalía provincial, y otros 7, por la Justicia Federal.

El operativo conjunto fue llevado adelante por personal de la Agencia de Investigación Criminal, Gendarmería y las Tropas de Operaciones Especiales.

Según se indicó desde la Justicia Federal, en el transcurso de la investigación se logró determinar que dos personas se encuentran a cargo de las ventas que realizan diferentes personas en la vía pública y en diferentes domicilios. En este sentido, se destacó que como modalidad y "a los fines de no ser descubiertos utilizan a diferentes personas jóvenes que realizan la venta del material estupefaciente en la vía pública sin superar los veinte envoltorios. De esta manera se busca controlar la pérdida de material estupefaciente en caso de ser detenidos y que no se los vincule a ellos". Estas dos personas, Esteban S. y Julio T., en principio no tendrían vínculos entre ellos perteneciendo a dos organizaciones diferentes, se indicó.

Asimismo, de manera paralela el MPA se encontraba realizando investigaciones por diferentes delitos de balaceras y homicidios que ocurrieron en el ultimo tiempo. Ante la necesidad de no frustrar ninguna investigación se coordinaron los trabajos junto al Ministerio de Seguridad de Santa Fe. De esa manera, se obtuvo como resultado la aprehensión de los involucrados de la causa federal con secuestro de estupefacientes.



En tanto, desde el MPA indicaron que -por su parte- se llevaron adelante 45 allanamientos ordenados por el fiscal Socca, de la Unidad de Balaceras de la Fiscalía Regional Rosario, en relación a diversas investigaciones por delitos de competencia provincial.

En ese marco, se detuvo a 21 personas y se secuestraron armas, vehículos y dinero en efectivo; material estupefaciente y un cuaderno con anotaciones de venta que serán remitidos a la Justicia Federal.