El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene como favorito para ganar las elecciones del 2 de octubre, pero el actual mandatario, Jair Bolsonaro, redujo la distancia entre ambos dos puntos porcentuales en la última semana, indicó la última encuesta BTG Pactual, hecha por el Instituto FSB.

Lula aparece en el sondeo con una intención de voto de 45%, mientras Bolsonaro figura con 36%, dos puntos más que la última medición y el máximo desde marzo. Lejos aparece el candidato del Partido Democrático Laborista, Ciro Gomes, con 6%, y la senadora Simone Tebet, de la alianza entre el Movimiento Democrático Brasileño y el Partido de la Social Democracia Brasileña, con 3%. Al cierre de la lista, con 1%, se sitúa Vera Lúcia, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado.

En tanto, 4% de los encuestados optó por decir que no votará a ningún candidato, 2% que lo hará en blanco o anulado y 3% que no sabe o prefiere no contestar.

El Instituto FSB, que realizó la encuesta entre el 19 y el 21 de agosto a 2.000 electores, con un margen de error de +/- dos puntos porcentuales, no hace una proyección de los votos válidos, que son los que determinarán si hay balotaje el 30 de octubre.

Segunda vuelta

Si las elecciones presidenciales de Brasil se definen con una segunda vuelta, Lula ganaría con 52% de los votos, mientras Bolsonaro conseguiría 39%.

La medición de hace una semana también le daba la victoria a Lula, pero en ese caso con 53% del respaldo frente al 38% de Bolsonaro.