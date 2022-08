La Justicia rosarina desestimó la denuncia presentada contra Carlos Tevez por usurpación de título habilitante respecto de su desempeño como entrenador de Rosario Central. Tras la evaluación de los términos presentados "surge que el hecho denunciado no encuadra en una figura penal, desestimando la denuncia presentada", informó ayer un portavoz judicial. El Apache había sido acusado de usurpación de título por un grupo de 20 entrenadores, quienes sostenían que había asumido como entrenador canalla sin estar recibido de DT. Pero el tribunal evaluó que "no constituyen objetos del delito los grados, título u honores de instituciones particulares". También rechazó la acusación de estafa. "Se requeriría un ardid para inducir a error a la víctima, con el fin de procurarse el cobro de emolumentos indebidos". Pero como no hubo usurpación de título, tampoco hubo estafa.