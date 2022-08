El viernes pasado se vivió un insólito y repudiable hecho cuando una mujer estacionó su camioneta en una parada de colectivo en el barrio porteño de Las Cañitas. Al ver la situación, un encargado de edifico registró el momento con su teléfono celular, y resultó agredido por la mujer.

Todo ocurrió en la intersección de las calles Migueletes y Jorge Newbery, y la mujer argumentó que era discapacitada. “Los discapacitados podemos parar en cualquier lado”, le gritó al hombre.



El hombre le reiteró en varias oportunidades que era una irrespetuosa, a lo que la conductora le respondió que era un “metido” y un “resentido”: “En tu vida vas a tener una camioneta así, negro de m...”, espetó.

En diálogo con AM750, este lunes Gustavo, el encargado, explicó que no empezó a grabar a la mujer desde el principio. "La señora ya venía agrediéndome y entonces tomé la determinación", contó.

Además, afirmó que se sintió sorprendido porque la mujer llamó a la policía al mismo tiempo que lo insultaba. "Puedo bancarme que me diga negro, porque sé de quién viene, pero no que me diga infradotado, porque vengo de una familia humilde y por tener un poquito más ahora no me siento más que nadie", expresó.

Luego aseguró que trabaja y vive en el barrio desde hace 22 años y que si bien nunca vivió una situación similar es común observar infracciones de tránsito de ese tipo.

"Yo cumplí con mi deber de ciudadano común y corriente que vio algo anormal y procedió", aseguró.



Qué dice la Agencia Nacional de Discapacidad

En tanto, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, informó que "muchas veces los derechos de las personas con discapacidad son vulnerados por barreras, por discriminación, por desinformación, por un montón de cosas", pero que "acceder o reclamar por los derechos no exime de las obligaciones que uno tiene".

"El Certificado Único de Discapacidad habilita lo que se denomina el símbolo de libre tránsito y libre acceso (la clásica oblea de los autos)", explicó, y agregó que "hay que atenerse a la normativa vigente en cuanto a cuáles son los lugares habilitados y permitidos".

"El certificado es para cualquier tipo de discapacidad, no solo las motrices, sin embargo es una herramienta para equiparar oportunidades, no es un beneficio", concluyó, en repudio a la argumentación que esgrimió la mujer que agredió al encargado de edificio.