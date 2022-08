Mientras se sumaban medios aéreos y recursos humanos al combate de los incendios en las islas del río Paraná, se esperaba que en lo que resta de la semana el humo vuelva al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), impulsado por vientos del norte. En las últimas horas, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación informó que sumaban ya 13 las aeronaves abocadas al combate de los incendios en las islas situadas frente a las costas del sur santafesino y entrerriano, y el norte bonaerense, mientras que se iban a sumar 35 brigadistas al centenar que actúa para sofocar los distintos focos.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la persistencia de vientos leves del norte y el noreste en el AMBA, en medio de tardes primaverales, que se verían empañadas por la presencia de humo a baja altura, como ya sucedió el último martes. Recién se espera que cambie la dirección el viernes, hacia el sudeste, un día después de que se desarrollen tormentas aisladas sobre la región.

En cuanto a los medios aéreos utilizados en el combate de los incendios, son cuatro aviones hidrantes, cuatro helicópteros con helibalde y un avión observador del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SMNF), tres helicópteros destinados al traslado de personal pertenecientes al Ministerio de Defensa, un helicóptero perteneciente a la provincia de Buenos Aires y una embarcación de Parques Nacionales.

A partir de este domingo comenzaron los preparativos para el apoyo de las Fuerzas Armadas, tal cual fue requerido a la Nación por los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, en Alvear, una de las bases operativas, situada unos kilómetros al sur de Rosario.

Los tres grandes focos de incendio se concentraban en las islas situadas entre las ciudades de Rosario y Victoria (Entre Ríos), y frente a las localidades bonaerenses de San Pedro y Zárate. El comandante Héctor Tornero, a cargo de la Brigada Blindada II del Ejército, que trabaja en el combate de los incendios, señaló que que "desde Santa Fe hasta Zárate hay 280 kilómetros y hay pequeños focos en toda su extensión, pero hay tres grandes focos que son Rosario-Victoria, San Pedro y Zárate".

Sobre la situación, el titular del Ministerio de Ambiente, Juan Cabandié, aseguró que “el tema de los focos está complejo” ya que “se están prendiendo entre 4 y 5 fuegos nuevos en distintos puntos del delta (del río Paraná)”. “Recordemos que es una zona muy compleja donde no hay caminos, no hay población, no hay infraestructura, no hay comunicación”, advirtió. Y precisó que se trata de un área de unas “2.300.000 hectáreas”. “Es casi imposible si todos los días hay 4 o 5 focos nuevos, por más que uno ponga todos los recursos es muy complejo, nos va a llevar varios días”, señaló y detalló que “las precipitaciones van a aparecer en 20 días aproximadamente”.

El funcionario remarcó que “no hay discusión al respecto” del origen de los foco ígneos y enfatizó en que se dan “por causas del hombre y cuestiones económicas, vinculadas a intereses económicos, tanto productivos como inmobiliarios y ganaderos”.

Por su parte, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, Sergio Federovisky, confirmó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible iniciará "acciones legales" contra los dueños de los campos donde se inicien focos.

"Tuvimos la posibilidad de controlar un foco muy complejo en la zona de las islas de San Fernando y en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que está frente a Campana", explicó el funcionario. No obstante, admitió que siguen siendo importantes los incendios en las islas frente a San Pedro, mientras que recordó que la Argentina padece una sequía en la zona, además de una bajante en el río Paraná, que complica la situación.

El Gobierno de Entre Ríos envía información y datos diariamente respecto a los lugares y propietarios de las zonas donde se desarrollan los fuegos que desde hace semanas afectan a distintos sectores de las islas del Delta del río Paraná, cuyo humo alcanza a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. "Articulamos con el juez federal (de Victoria, Federico Martín) una notificación vía correo electrónico y los mantenemos al tanto", explicóel coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Mauro Rodriguez.

La Multisectorial x los Humedales de Paraná convocó a una movilización contra los incendios el sábado 3 de septiembre, para "cuidar los humedales y por el derecho a un ambiente sano". "Más que nunca tenemos que movilizar los territorios en defensa de nuestra madre tierra en un espacio libre de violencias donde realmente nos cuidemos y construyamos en comunidad un buen vivir", remarcó la multisectorial.

Por otro lado, fuentes de Defensa Civil de Bahía Blanca informaron que el humo causado por los incendios en la zona del delta se percibió desde el mediodía en varias localidades del sur bonaerense, entre ellas Bahía Blanca y Sierra de la Ventana. "Varios vecinos alertaron por la presencia de humo sobre el cielo, el cual, según se determinó, se trata del proveniente de los incendios forestales en la zona del delta de Paraná", precisaron. "Solamente fue percibido en algunos lugares, donde se puede ver más que en otros", agregaron al indicar que no es una situación que sea alarmante para la población.