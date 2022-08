“Mi materia preferida es Geografía Física porque es una de las primera áreas en las que estudiamos cómo se forman los paisajes”, afirma Celina Goodall una joven de 24 años que acaba de convertirse en la primera egresada de la Licenciatura en Ciencias Ambientales del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (ICPA-UNTDF). Un premio especial significó haber obtenido el título con la máxima calificación.

Ushuaia, su ciudad natal, está rodeada de montañas y geoformas derivadas de las glaciaciones del pasado. Con Geógrafa Física, Celina aprendió a ver el paisaje que la rodea desde una perspectiva distinta. “Ya no veo solo una serie de montañas, sino que ahora sé que los valles tienen forma de U porque anteriormente hubo un tremendo glaciar, de la magnitud del Perito Moreno o más grande”, explica al Suplemento Universidad

“Mi familia es una de las antiguas pobladoras de Tierra del Fuego, nací y me crié en Ushuaia”, cuenta reciente egresada, orgullosa de su tierra. En la elección de la carrera, admite la influencia de su abuela Rae Natalie Prosser Goodall, una bióloga estadounidense que vino a la Argentina como turista, atraida por el libro El último confín de la tierra, de Esteban Lucas Bridges. El texto que cautivó a su abuela narra las aventuras australes de Thomas Bridges, el primer hombre blanco en vivir en la llamada “isla de los fuegos”. La abuela Rae terminó casándose con el bisnieto del autor del libro, Thomas D. Goodall, con quien creó el Museo Acatushún de Aves y Mamíferos Australes en la estancia Harberton, fundada por Bridges en el siglo XIX.

“Mi abuela falleció en el 2015, un año antes de que yo comenzara la universidad - recuerda Celina- De chica siempre estuve afuera, en la naturaleza, y la pasión por los animales viene un poco de ella”.

“En realidad quería irme a estudiar Veterinaria, pero las opciones que había en Ushuaia eran Biología y Ciencias Ambientales. Con un programa parecido, Ambientales sonaba más novedosa, me pareció la elección más adecuada y me terminó encantando”, describe.

La carrera ambiental tiene 39 materias programadas para cinco años de cursada. “Empecé a cursar en 2016, mantuve el ritmo de cursada y finales al día. Terminé en pandemia, a fines de febrero del 2021, y el último año me dediqué tanto a terminar la Práctica Profesional Asistida como el trabajo final”, detalla la joven que en 2019 participó del programa Leaders United for Positive Energy (Líderes Unidas por la Energía Positiva), en Arizona, Estados Unidos. Allí estudió “ciencias políticas, justicia social e industrias en el marco de la minería”, asistió a charlas y mesas de trabajo y visitó la comunidad de pueblos originarios Navajo. “Fue una oportunidad increíble que me transformó tanto en lo profesional como en lo personal”, valora Celina.

“Acá en Tierra del Fuego todo lo ambiental es muy nuevo. Aun no sé si puede resultarme difícil desempeñarme en el ámbito privado”, confía. Por lo pronto, se siente capacitada para adquirir experiencia en la gestión pública, a la que podría aportar las conclusiones de su trabajo final. La tesis, titulada ¿Qué se conoce de las Especies Animales Nativas y Exóticas Invasoras de Tierra del Fuego?, estuvo codirigida por el doctor en Ciencias Biológicas Alejandro Valenzuela y el doctor en Ecología Christopher Anderson.

“El trabajo de Goodall tiene directa aplicación en la gestión y conservación del ambiente fueguino y aporta importante información al conocimiento territorial”, ponderaron desde el ICPA-UNTDF a propósito de su tesis .

La investigación analiza la percepción de los efectos de las especies sobre el ambiente y la predisposición de la población a aceptar el manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI). “La conclusión más importante fue que en la planificación de manejo de una EEI es fundamental una estrategia de comunicación. “Es muy importante divulgar información tanto del origen exótico de la especie, como de los impactos negativos que tiene. Y de la misma manera, siempre hay que fundamentar por qué se usa un determinado método de control o erradicación”, explica la flamante licenciada.