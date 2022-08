El diputado por el Frente de Todos Juan Marino repudió la avanzada judicial contra Cristina Kirchner. En su primera entrevista tras asumir como legislador en reemplazo de Sergio Massa, advirtió que existe una “pretensión de la derecha golpista para imponer un plan de reformas antipopulares”.



En declaraciones a AM750, Marino aseguró que “la defensa de Cristina Kirchner estuvo vinculado a la defensa de los derechos populares”, y señaló que el intento de proscripción “es explícito”. “Al mismo tiempo, candidatas y candidatos de Juntos por el Cambio dicen abiertamente que si llegan a gobernar otra vez van a impulsar reformas que no pudieron hacer cuando Macri fue presidente”, sostuvo.

En este sentido, aseguró que si Juntos por el Cambio vuelve a gobernar “se impondrá un plan de reformas antipopulares, por eso la prescirben, porque detrás de ella se viene un ataque general a organizaciones sindicales y piqueteras”. “La defensa de Cristina es una causa popular”, señaló el diputado.

Además, aseguró que si el macrismo retorna al poder habrá una reformas laborales y tributarias y otra modificación de las leyes previsionales “peor de la que hicieron” en 2017.

Para Marino, “la defensa de Cristina es una causa popular”. “Si la proscriben a ella no hay democracia, y si no hay democracia hay 17 de octubre, en América latina no hay más lugar para golpes judiciales, es anacrónico que pretendan proscribirla”, aseveró el diputado.