Para Borges el tango es “un baile valeroso y feliz”, pero luego “va languideciendo y entristeciéndose”. Y no se ahorra críticas al mítico Carlos Gardel: “Tomó la letra del tango y la convirtió en una breve escena dramática, una escena en la cual un hombre abandonado por una mujer, por ejemplo, se queja”.

Para el poeta y para Malena, el tango, y sobre todo la milonga, “es un símbolo de felicidad“.



7- MILONGA DE MANUEL FLORES

¡Cuánto cosa en su camino estos ojos habrán visto! Quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo.

Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida.

6- MILONGA DEL MUERTO

(recitado) Su muerte fue una secreta victoria. Nadie se asombre de que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre.

Lo supo en aquel momento en que le entraba la herida. Se dijo No tuve miedo Cuando lo dejó la vida.

Oyó vivas y oyó mueras, oyó el clamor de la gente. Él sólo quería saber si era o si no era valiente.

Una de tantas provincias del interior fue su tierra. (No conviene que se sepa que muere gente en la guerra).

Lo he soñado mar afuera en unas islas glaciales. Que nos digan lo demás la tumba y los hospitales.

Lo he soñado en esta casa entre paredes y puertas. Dios les permite a los hombres soñar cosas que son ciertas.

5- EL TITERE

Bailarín y jugador, no sé si chino o mulato. Lo mimaba el conventillo; que hoy se llama inquilinato. A las pardas zaguaneras no les resultaba ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos.

4- MILONGA DE ALBORNOZ

Un acero entró en el pecho, ni se le movió la cara; Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria.

Se la tienen bien jurada más de un taura y más de un pillo; en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo sino tres antes de clarear el día, se le vinieron encima y el hombre se defendía.

Alguien ya contó los días. Alguien ya sabe la hora. Alguien para Quien no hay ni premuras ni demora. Albornoz pasa silbando una milonga entrerriana; bajo el ala del chambergo sus ojos ven la mañana.

3- ALGUIEN LE DICE AL TANGO

Desde ese ayer, ¡cuántas cosas a los dos nos han pasado! Las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirás orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y serás.

Despreocupado y zafado, siempre mirabas de frente. Tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente. Tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido, según me cuenta el recuerdo; el recuerdo fue el olvido.

Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel Maldonado con menos agua que barro, tango silbado al pasar desde el pescante del carro.

2- A DON NICANOR PAREDES

Ahora está muerto y con él cuánta memoria se apaga de aquel Palermo perdido del baldío y de la daga. Ahora está muerto y me digo: —¡Qué hará usted, Don Nicanor, en un cielo sin caballos, sin vino, retruco y flor!

(Recitado) De atrio más bien fue caudillo, si no me marra la cuenta, allá por los tiempos bravos del ochocientos noventa. Si entre la gente de faca se armaba algún entrevero él lo paraba de golpe, de un grito o con el talero.

El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo. El cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar... Alguna desgracia de cuadreras o de tabas.

Venga un rasgueo y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a Don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto. Ni siquiera lo vi enfermo. Lo veo con paso firme pisar su feudo, Palermo.

1- JACINTO CHICLANA

Me acuerdo, fue en Balvanera,

en una noche lejana,

que alguien dejó caer el nombre

de un tal Jacinto Chiclana.

Algo se dijo también

de una esquina y un cuchillo.

Los años no dejan ver

el entrevero y el brillo.

¡Quién sabe por qué razón

me anda buscando ese nombre!

Me gustaría saber

cómo habrá sido aquel hombre.

Alto lo veo y cabal,

con el alma comedida;

capaz de no alzar la voz

y de jugarse la vida.

(Recitado)

Nadie con paso más firme

habrá pisado la tierra.

Nadie habrá habido como él

en el amor y en la guerra.

Sobre la huerta y el patio

las torres de Balvanera

y aquella muerte casual

en una esquina cualquiera.

Sólo Dios puede saber

la laya fiel de aquel hombre.

Señores, yo estoy cantando

lo que se cifra en el nombre.

Siempre el coraje es mejor.

La esperanza nunca es vana.

Vaya, pues, esta milonga

para Jacinto Chiclana.