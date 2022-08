Una corredora chilena de 30 años se descompensó tras correr la Media Maratón 21K de Buenos Aires, y logró ser reanimada tras permanecer 6 minutos. Además, desde que sufrió la descompensación hasta que se la trasladó de urgencia al hospital pasaron 22 minutos. Ahora se encuentra internada, en buen estado de salud.

"Crucé la meta, me desvanecí, me entendieron al tiro. Eso fue lo que en verdad me salvó la vida, porque si no hubiera estado todo el equipo de emergencia, que estaban encargado de esto, yo no estaría contando esto", contó en primera persona Manuela Bugueño, en diálogo con La Nación.



"Esto es de verdad, porque fue todo muy rápido, un muy buen equipo, me hicieron muy buenas compresiones, muy buen trabajo. Fueron 22 minutos de masaje cardíaco y de desfibrilación. O sea, como que en el fondo estuve 22 minutos muerta y después me trasladaron muy rápido al hospital", agregó la joven que corre carreras de larga distancia hace más de 10 años y es médica.



Según contó el director del plan de emergencias de la carrera, Diego Pizzini, la atleta sufrió una "muerte súbita" y fue socorrida “al minuto” por cuatro voluntarios de la Cruz Roja que se encontraban cerca del puesto médico de la competencia. “En menos de 6 minutos recuperó su pulso”, le dijo a Infobae, y agregó que una vez en el puesto médico los cardiólogos y emergentólogos “constataron que estaba en paro” y comenzaron con “la reanimación con el uso de desfibrilador”.

Los 22 minutos entre que se desvaneció y llegó al hospital

Mientras se trabajaba en su estabilización se dio aviso al Hospital Fernández, donde la corredora llegó 22 minutos después de haberse desvanecido, es decir, 16 minutos después de haber recuperado el pulso por el tratamiento de urgencia. Luego fue trasladada al hospital Alemán donde se recupera y su estado de salud es bueno.

“Soy muy afortunada porque había médico cardiólogo y todo un equipo. Gracias al buen manejo, me sacaron del paro. No cualquiera tiene esa suerte", dijo Bugueño. Y explicó que primero sufrió "una taquicardia ventricular", y luego tuvo "actividad eléctrica sin pulso". "Eso no se puede desfibrilar, entonces me pasaron adrenalina y otra medicación. Con eso me sacaron del paro”, agregó.



Sobre estado de salud actual, contó que en su "electroencefalograma no aparece ninguna lesión neurológica", y que "hasta el momento, el corazón está normal todos los estudios". Tendrá que permanecer internada "dos o tres días" para conectarle "un aparato al corazón que controla a ver si aparece alguna otra señal porque, al parecer, es un problema eléctrico del corazón”.

A través de un un comunicado, desde Asociación Ñandú, organizadora del evento, habían sostenido que la joven completó la carrera tras marcar un tiempo de 1h 28m. "Inmediatamente fue atendida por el equipo médico de la organización y se le realizaron las tareas de reanimación. En coordinación con el Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno porteño se agilizó el traslado de una ambulancia hacia el Hospital Fernández, donde se completó su atención y se mantuvo en contacto directo con su familia”, explicaron.