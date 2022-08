Como previa al tan ansiado estreno en los cines de “Avatar: El Camino del Agua”, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre, la primera parte de la franquicia estrenada en 2009 volverá a la pantalla grande con una mejor calidad de sonido e imagen.



“Antes de que comience nuestro próximo capítulo, experimente Avatar en 4K 3D HDR remasterizado en los cines el 23 de septiembre por tiempo limitado”, anunció James Cameron, el director de la película más taquillera de la historia.

Al mismo tiempo, para incentivar a los fanáticos antes del estreno de la secuela a mediados de diciembre, 20th Century Studios lanzó un nuevo tráiler de la película original -y un póster- para aquellos que deseen ver la primera parte del largometraje.

Los fanáticos en Argentina y en Latinoamérica podrán verla en las salas de cine a partir del próximo 22 de septiembre.

En el tráiler se puede observar algunas de las escenas más emblemáticas de la película con una versión mejorada en 4K (imagen en ultra alta definición) con HDR (Alto Rango Dinámico).

Cuándo se estrena "Avatar: El Camino del Agua"

El tráiler de "Avatar: The Way of Water", fue presentado en mayo pasado, 12 años después de que se estrenara la primera película, al tiempo que confirmaron su estreno para el 16 de diciembre.

La segunda parte de "Avatar" estará protagonizado por varios integrantes del elenco original, como Zoe Saldana como Neytiri, Sigourney Weaver en un nuevo papel y Sam Worthington como Jake Sully.

Asimismo, se unieron Kate Winslet como Ronal, Michelle Yeoh como la Dra. Karina Mogue y Oona Chaplin como Varang, entre otros.

El rodaje de la película terminó en 2020 junto con "Avatar 3", que se estrenará en 2024.

"Avatar", la película más taquillera

La primera película de "Avatar" rompió varios récords de taquilla al ubicarse como la de mayor recaudación de la historia, superando a "Titanic", que había sostenido ese lugar de privilegio durante 12 años.

El filme continuó ocupando el primer puesto en ese ranking durante una década hasta la llegada de "Avengers: Endgame" (2019), que le arrebató el lugar por poco tiempo, ya que un reestreno en China en marzo de 2021 la devolvió a la cima del ranking.

La cinta de Cameron resultó nominada en nueve categorías de los premios Oscar de 2010, llevándose tres galardones en los rubros de dirección de arte, fotografía y efectos visuales.

La historia de "Avatar"

"Avatar" se sitúa a mediados del siglo XXII y cuenta la historia de Jake Sully (Worthington), un exsoldado hemipléjico que es convocado por las fuerzas armadas para colaborar en la colonización de Pandora, una luna gaseosa gigante de la que pretenden extraer un codiciado mineral.

El conflicto se desata cuando las tribus nativas, conocidas como Na'vi, comienzan a responder a la amenaza de los humanos sobre sus tierras y recursos, por lo que Sully y otros compañeros que utilizan la tecnología de avatares para interactuar con ellos deberán decidir si ayudarlos a defenderse.