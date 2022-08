La sede del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario fue atacada a tiros por personas que dispararon desde una moto contra la fachada, por lo que las autoridades del gremio piden que se investigue el hecho.



Según la denuncia realizada por las autoridades de ese sindicato, el ataque se produjo ayer, cerca de las 19, en la sede ubicada sobre la calle García Velloso 791, del barrio Arroyito, de la zona norte de Rosario.



De acuerdo a las primeras averiguaciones de la pesquisa, dos hombres que se movilizaban en una moto dispararon contra la fachada de la sede sindical, donde los peritos policiales constataron luego la presencia de cuatro impactos de bala.



Al momento del ataque no había empleados en la sede gremial, consignaron a Télam los informantes.



"Es la primera vez que tenemos este problema. Balearon la ventana donde trabaja la administrativa del sindicato", dijo a la prensa local Federico Calderón, secretario de prensa del organismo.



"Veníamos con una actividad normal, sin complicaciones ni elecciones a la vista. No hubo amenazas en el momento de la balacera, tampoco previamente. No sabemos de dónde viene", agregó.



Asimismo en un comunicado que lleva la firma del secretario general de ese gremio, Marco Pozzi, el sindicato exigió el esclarecimiento del hecho.



"No sabemos quién ni por qué lo hicieron, pero exigimos a los gobiernos provincial y municipal y al Poder Judicial que garanticen el ejercicio de la actividad sindical y la seguridad personal de su dirigentes", indica el comunicado.



Y añade: "Queremos que se investigue para determinar la autoría material y, sobre todo, intelectual del ataque que se produce en una ciudad en la que las balaceras se han convertido en moneda corriente y se produce contra un sindicato que pelea por los derechos de sus trabajadores".



Por su parte, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciod y Ara) exigió el esclarecimiento del episodio.



"Exigimos a las autoridades de los gobiernos y las carteras de seguridad nacional, provincial y municipal que se brinden todas las garantías para la integridad personal y el ejercicio de la actividad gremial de las y los compañeros del Sindicato de Rosario", sostuvo la organización gremial. Y en ese sentido, remarcó: "Reclamamos el inmediato esclarecimiento de las responsabilidades materiales e intelectuales del hecho".



El episodio es investigado por la Unidad Fiscal de Balaceras del Ministerio Público Fiscal de Rosario.