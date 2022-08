TEATRO

Todo bien mientras nos muramos por orden de ascendencia

Es de noche y la ciudad es azotada por una tormenta terriblemente violenta. Las calles se inundan, la luz está cortada, la gente aterrada en sus casas y los muertos y desaparecidos aumentan hora tras hora. Adentro, el restaurante de Janko es el escenario de una frustrada inauguración. Allí aguardan la llegada de Paolo, el hijo de la familia, que migra esta misma noche hacia América, dejando su país y su familia rota. Mientras presenta la cuarta temporada de El juego de la silla, de Ana Katz, el director Mauro J. Pérez estrena una obra del dramaturgo croata Ivor Martinic, conocido por su éxito Mi hijo sólo camina un poco más lento. La escenografía y vestuario son de Paula Molina, iluminación de Santiago Etala y música original de Pablo Viotti. Con Maia Muravchik, Graciela Pafundi, Cesar Repetto y Ailin Zaninovich.

Domingo a las 20, en El Método Kairós, El Salvador 4530. Entrada: $1500.

Freeshop

Año 2006. Conflicto de las papeleras. Un famoso barco cruza el Río de la Plata en plena tormenta. Algo late sumergido en el mapa insólito y desconcertante que entrelaza dos latitudes. Un río que se desborda es un acto revolucionario, es venganza y castigo de los dioses, pero también una nueva oportunidad. Un diálogo entre orillas, una comedia escrita en Uruguay y puesta en escena en Buenos Aires. Parte de la primera edición del ciclo Temporada Fluorescente, esta obra de Victoria Vera tiene dirección general de Tomás Masariche. El vestuario es de Uriel Cistaro y la iluminación de Matías Sendón. Con Casandra Velázquez, Bianca Vilouta Rando, Felipe Saade, Mechi Beno Mendizábal, Tomás Masariche y Maga Clavijo.

Viernes a las 21, en El Cultural San Martín (Sala 3), Sarmiento 1551. Entrada: $1000.

MÚSICA

Backgammonesque

Segundo disco del grupo de Sebastián Rubin y Juan C. Marioni, ex Grand Prix y Avant Press respectivamente, que cuatro años atrás habían dejado en claro su credo power pop en su debut Obras cumbres (2018), e insisten aquí con su evangelio a través de ocho temas llenos de guitarrazos y armonías vocales por doquier en no más de tres minutos. Si Rubin supo homenajear uno de los discos emblemáticos de la banda escocesa Teenage Fanclub con el nombre de su primer grupo, en Backgammonesque el guiño se repite, pero en referencia a otra obra de sus referentes. Con lúdico arte de tapa a cargo de Pablo Font, que también diseñó la portada de los simples de adelanto, este segundo opus fue grabado durante dos meticulosos años en los estudios caseros de Marioni, Martín López Cuesta y Nicolas Raiman, con invitados que aportaron sus pistas desde el otro lado del océano (como Xoel López en “Julia”) o presencialmente en el barrio de La Paternal.

Como callan los tractores

A un año de su debut como solista con las canciones del premiado Desafío guerrero, Luna Sujatovich presenta este EP de música instrumental con aires folklóricos. Contiene piezas compuestas para piano, escritas entre los años 2009 y 2015, en las que combina el lenguaje del jazz, el folklore argentino y la música contemporánea, dejando asomar influencias del Cuchi Leguizamón, Carlos García, Manolo Juárez y Egberto Gismonti, entre otros. En paralelo a su proyecto solista, Sujatovich actualmente integra la banda de Coti Sorokin y forma parte del ensamble latinoamericano La Colmena. Después de girar como solista durante el mes próximo por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, está anunciada para octubre la presentación oficial del EP en Café Berlín.

ONLINE

Pistol

El realizador Danny Boyle (Trainspotting) se puso sobre los hombros la difícil tarea de llevar a la pantalla, en formato de ficción seriada, el vertiginoso ascenso de la banda británica Sex Pistols a mediados de los años 70. En otras palabras, una parte indispensable del punk y del rock que vendría más tarde. Son apenas seis capítulos, disponibles en Star+, y la trama elige como protagonista-testigo al guitarrista Steve Jones, interpretado por el australiano Toby Wallace, algo lógico si se tiene en cuenta que el guion está basado libremente en su autobiografía. Si el comienzo, cuando un joven Jones “toma en préstamo” una parte del equipo de sonido de David Bowie luego de un recital en 1973, hace pensar en un ejemplar intenso de realismo británico, el estilo Boyle termina copando la parada con su ritmo implacable y caracterizaciones hiperbólicas que cortejan la caricatura. La relación entre Jones, Cook, Vicious, Rotten y McLaren se transforma en una auténtica batalla melodramática de egos.

Bad Sisters

La nueva serie de Apple TV+ puede verse como una respuesta irónica y oscura a la exitosa Big Little Lies, pero en la creación de la guionista irlandesa Sharon Horgan –basada en la producción televisiva de origen belga Clan– reina el humor negro y no hay búsqueda de prestigio. Cinco hermanas muy unidas siguen adelante con sus vidas luego de la muerte de los padres, pero cuando una de ellas se casa con un machista recalcitrante la idea de terminar con sus abusos se transforma rápidamente en un plan criminal. Por supuesto, las cosas se complican hasta el infinito, en particular cuando aparecen en escena un par de investigadores de una agencia de seguros que, cosas de la vida, también son hermanos.

CINE

Masculino femenino

Sigue en cartel una de las mejores películas del Jean-Luc Godard pre-mayo del 68, una película de espíritu libre y desprejuiciado. Imposible intentar una sinopsis del film protagonizado por Jean-Pierre Leaud y la cantante Chantal Goya, un retrato de la generación que el director de Sin aliento bautizó como “los hijos de Marx y Coca Cola”. Adaptación de un par de relatos de Guy de Maupassant, llena de escenas en bares parisinos filmadas en un blanco y negro radiante, y con el trasfondo de la recientemente iniciada Guerra de Vietnam, el décimo largometraje del genial cineasta francés se impone como un excelso ejemplar del cine como arte moderno. Respecto de su “falta de historia”, el realizador afirmaba por aquellos años que “precisamente eso es el cine. Es la vida y la existencia; está compuesta de muchas cosas, no se trata de hacer un relato. Lo único que intento es hacer que las personas piensen que también existen ciertos sentimientos, cierta manera de expresarse y una juventud diferente”.

Marquetalia

La realizadora Laura Linares (Dulce espera) se hallaba desarrollando un documental sobre un hogar para ancianos en Montevideo cuando decidió concentrarse en un único sujeto: Elida Baldomir, ex miembro de los Tupamaros que debió soportar el encierro y la tortura y que ahora pasa sus días dentro de la paredes de su departamento en la capital uruguaya. “Una cosa es el encierro y otra la soledad”, afirma en un momento la protagonista, víctima de dolores físicos y un cuadro depresivo que, sin embargo, no le impide recordar su propio pasado con lucidez. La película, que tuvo su paso por la Competencia Oficial del Festival de Toulouse, puede verse en el Cine Gaumont y en la plataforma CineAr Play.

TV

Infiniti

Ambiciosa coproducción entre Francia y Bélgica, esta serie de ciencia ficción que acaba de debutar en la señal AMC propone como punto de partida un enigma de difícil resolución. Mientras los miembros de la Estación Espacial Internacional no responden a los desesperados llamados desde la Tierra, el cadáver de uno de los astronautas, el estadounidense Anthony Kurz, aparece decapitado y envuelto en una extraña cera sobre el techo de una casa en Kazajstán. ¿Cómo es eso posible? Los encargados de intentar resolver la paradoja serán Anna (interpretada por Céline Sallette, la actriz de L'Apollonide y Metal y hueso), una astronauta francesa que no logró ingresar a la misión –y que supo mantener una relación amorosa con Anthony en el pasado–, y un policía kazajo poco querido en la fuerza. Producidos por Canal+ y estrenados en Cannes Series hace algunos meses, los seis episodios proponen una epopeya sci-fi alejada de los estereotipos de la fantasía televisiva al uso.

Domingos a las 22, por AMC.

El juego

La gran Maribel Verdú (Y tu mamá también), es la encargada de darle vida a Ana Tramel, una abogada penalista que disfrutó de tiempos mejores en su carrera pero que, por esas ideas de los guionistas, ahora se ve enfrentada al que quizá sea el caso de su vida. Los días de Tramel como encargada de tramitar multas de tránsito se terminan cuando un llamado inesperado de su hermano, acusado de asesinar al director de un importante casino, la vuelve a poner en camino. Con la ayuda de un grupo de abogados de confianza, Ana deberá enfrentar a una gran corporación en la industria del juego, enemigo poderoso y complicado si los hay. Acompañan a Verdú Natalia Verbeke e Israel Elejalde.

Lunes a las 22, por OnDirecTV.