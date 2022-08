DOMINGO 28

CINE

Bafici estrena El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente realizará el estreno de tres títulos de su última edición y comenzará con la proyección de No somos nada de Javier Corcuera (Sigo siendo, La espalda del mundo). Con motivo de la gira de despedida de la mítica banda punk La Polla Records, Evaristo, líder del grupo, recuerda cómo empezó todo. Una película sobre un grupo de amigos que formaron una banda sin apenas saber tocar, para atravesar fronteras y generaciones desde 1979 hasta hoy. Corcuera creció con las canciones de La Polla recreando en su cabeza lo que por fin ha podido llevar a la pantalla.

A las 15, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $350.

ETCÉTERA

Festival Escuchar Con la intención de buscar lo visual en los sonidos se propone este festival de experimentación, investigación, promoción y reivindicación sonora, musical y audiovisual desde una perspectiva innovadora ligada a la utilización de tecnologías electrónicas y digitales, con curaduría de Jorge Haro y Leandro Frías. Con más de veinte años de trayectoria, este espacio de referencia en su género presenta una edición que concentra lo medular de sus líneas históricas de programación. Jams de improvisación, conciertos audiolumínicos, sesiones de escucha, y conferencias.

A las 16, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $50.

TEATRO

Beya durmiente Desdoblándose para poder hablarse, DJ Beya intentará desentrañar los mecanismos para sobrevivir en un puticlub de Lanús, antro contemporáneo de la violencia machista. Una mujer se observa carne y se delira santa. Se escinde para volverse epifanía. Una mujer se transforma en Houdini o en un Kill Bill del conurbano, en clave de acto psico-performático. Un espectáculo performático-musical basado en Beya: Le viste la cara a dios, de Gabriela Cabezón Cámara, con dirección de Victoria Roland y la actuación de Carla Crespo.

A las 19, en el Teatro Xirgu UNTREF, Chacabuco 875. Entrada: $1500.

Alicia confusión Este espectáculo retoma el clásico de Lewis Carroll para contar la historia de una chica que llega a un mundo dónde uno solo puede ser lo que hace y hacer lo que es. Incómoda ante la falta de libertad, intenta ayudar a los habitantes del reino a buscar otras formas de ser, otras formas de identidad, ante la mirada absorta de una Reina que necesita que todo sea como debe ser. Dramaturgia: Juan Ignacio Fernández. Directora: Cecilia Meijide.

A las 16, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Leandro Ragusa Luego de los conciertos en Nueva York y Montreal, uno de los referentes del bandoneón contemporáneo presenta su nueva obra Eolia en Argentina. Ragusa se destacó con Tanghetto y tocó con Paquito de Rivera, Néstor Marconi y Emilio Balcarce, entre otros grandes. En 2021 presentó El Aleph Vol I y II este año lanza su nuevo Eolia, integrado por nueve composiciones de su autoría, orquestadas mediante lenguajes de distintas vertientes. Sonoridades provenientes del tango, el jazz y el folklore argentino dialogan dentro del universo de la llamada música académica.

A las 11.30, en la Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1. Gratis.

LUNES 29

MÚSICA

Incendio El segundo disco de Azul Schenquerman aborda géneros como el indie, el rock, el folk y el pop. En Incendio hay canciones acústicas y eléctricas. Parte de esta conversación ante lo que se plantea en las letras, también está representado en la diversidad de sonoridades. Es un disco donde se indaga sobre la identidad, los vínculos, el miedo a perder aquello que atesoramos, el miedo a lo desconocido, y el impacto de la pandemia sobre la salud mental. La música de Azul va siempre de la mano con comunicar experiencias y emociones que puedan ayudar a otras personas a sentirse acompañadas. Esta noche será la presentación oficial del álbum.

A las 20, en El Quetzal, Guatemala 4516. Entrada: desde $700.

ARTE

Iconotropías Observar la obra de Leo Robertazzi provoca un cambio inesperado que al mismo tiempo tiene algo muy entrañable, como si fuera un paso natural en su trayectoria pero que al mismo tiempo es casi un salto mortal. Sorprende su lirismo, a veces triste, casi estoico, y por momentos tan argentino, con sus sueños truncos y su cabezuda esperanza. La distancia entre el cuerpo que mira y el objeto queda abolida y la realidad que pretenciosamente se cree percibir se vuelve inasible. Texto de sala: Pablo de Monte.

En Galería Jacques Martínez, Roque Saenz Peña 267, San Isidro. Gratis (con cita previa).

Infieles La muestra refleja en un conjunto de autores el acto de pintar y escribir, celebrando el encuentro de la palabra con la imagen y de la imagen con la palabra. Se exhiben trabajos de César Aira, Osvaldo Baigorria, Sergio Bizzio, Ricardo Carreira, Washington Cucurto, Francisco Garamona, Charly García, Horacio González, Jorge Gumier Maier, Roberto Jacoby, Fabio Kacero, Fernanda Laguna, María Luque, Paula Maffía, Dani Umpi y Alejandro Urdapilleta, entre otros.

Hasta el 30 de noviembre, en el Museo del libro y de la lengua, Av. Gral. Las Heras 2555. Gratis.

TEATRO

Azul y navidad Azul y su mamá, Checha, vuelven al pueblo a festejar Navidad con su familia después de una pelea que hizo que Checha y su hermana estuvieron sin hablarse durante más de seis años. La última vez que Azul vio a sus primos y a sus tíos, todavía se llamaba Juan Cruz. Actúan: Eugenia Guerty, Mayra Homar, Pablo Finamore, Guido Botto Fiora, Marco Gianoli, Luciana Grasso y Carolina Unrein. Con dirección de Lorena Romanin.

A las 20, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: desde $1500.

El teatro bajo la arena En un futuro más o menos cercano, donde las corridas de toros están prohibidas, dos investigadoras disertan sobre la obra de Federico García Lorca. La conferencia sucede en una plaza de toros en Almería. Este ciclo se propone producir un diálogo entre directores contemporáneos y otros de la Historia del siglo XX. A través de los escritos no dramáticos, manifiestos y cartas, los directores iniciarán un contacto con ese cuerpo de ideas para crear algo nuevo. Con dirección de Laura Paredes y un elenco compuesto por Manuel Attwell, Agustín Gagliardi, Nicolás Levín y María Inés Sancerni.

A las 20.30, en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: desde $1000.

MARTES 30

ARTE

Desde el sur del sur Esta muestra reúne producciones realizadas por artistas y colectivos argentinos de tres generaciones distintas cuya producciones están influidas por el zapatismo. O en otros casos, la lucha zapatista sirve de inspiración de las luchas locales. Las piezas exhibidas forman parte del Archivo Itinerante de Gráfica Zapatista, conformado por Eden Bastida Kullick, bajo el impulso de recopilar carteles, afiches, calcomanías, volantes y camisetas en relación a la resistencia político-cultural del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional luego del emblemático grito de ¡Ya basta! desde las entrañas de la Selva Lacandona.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

Impresiones compartidas La muestra tiene origen en un proyecto editorial que pone en valor el oficio centenario del arte de imprimir. Esta es la primera edición del proyecto, con papel, impresión y encuadernación artesanales, y contiene el diálogo entre la poeta Mirta Rosenberg y la grabadora María Inés Tapia Vera. El registro realizado con la voz de Alicia Genovese en la lectura de los poemas potencian la experiencia.

En el Museo de la Cárcova, Av. España 1701. Gratis.

CINE

A Chiara Chiara tiene 16 años y vive en un pequeño pueblo de Calabria, junto a su familia. Cuando su hermana cumple 18, organizan una gran fiesta para todo el clan familiar. Al día siguiente, Claudio, su padre, desaparece sin dejar huella. La película de Jonas Carpignano navega las aguas de una certera historia de iniciación que es a la vez el cierre de una trilogía que explora con actores no profesionales ese pueblo del sur de Italia donde además reside. Primero los migrantes que llegan en Mediterranea, luego los romanías de A Ciambra y ahora la temible organización mafiosa 'Ndrangheta. Con Swamy y Grecia Rotolo.

Desde el 26 de agosto, disponible a través de MUBI.

El nombrador El documental de Silvia Majul aborda la vida de Daniel Toro, uno de los artistas más importantes de la música argentina. En la película, Daniela Toro viaja a Salta para encontrarse con su padre, mientras repasa algunos momentos de su carrera: canciones, recuerdos, sucesos, los oscuros años de la censura y de las operaciones de garganta que le fueron apagando su voz. Daniela entrevista a periodistas e intérpretes y siente que la voz de su padre se mantiene viva en la memoria de los cantores del país, de diferentes géneros, y de un público que lo admira.

Disponible a través de Cine.ar.

ETCÉTERA

Noestango Cinco bailarines en búsqueda de reencontrar su identidad artística en el ocaso de la moda del tango. Cinco músicos que se apropian y traen a su presente una música canonizada e intocable. Los une la pregunta de qué hacer hoy con ese legado, del cual sólo queda la nostalgia de la otrora música de Buenos Aires y una danza arrasada por la industria cultural. Noestango es fruto de dos años de investigación del grupo homónimo junto con el Quinteto Revolucionario. Plantea una pregunta por el tango como expresión artística que está por venir, teniendo en cuenta su pasado glorioso y su presente tan marcado por el homenaje a lo que ya no es.

A las 20, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $1800.

MIÉRCOLES 31

ARTE

Autorretrato Inspirado en la turbulencia cotidiana y la distorsión de las imágenes reflejas, este autorretrato se compone por dos piezas que asemejan espejos de circo mediante superficies de acrílico que son cinetizadas por un motor, fuente de vibración de la obra que emula el patrón del latido del corazón. La obra de Lolo y Lauti incluye performance, video, escultura, instalaciones y fotografía, que se presentan en formatos que van desde la exhibición a la ópera, pasando por redes sociales y la realidad virtual. Este tándem reivindica el humor como experiencia autónoma y herramienta para abordar temas como la sexualidad, las drogas, la muerte y el arte.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Oriente-Occidente Juan Britos trabaja con grupos diversos: Ayoreo, Chamacoco (Ishir), Toba-quom, Nivaklé, Mbyá y Aché, Ava chiripá, Pai tavyterá, Enxet, Angaité. En grados variables, todos esos sectores difieren entre sí en sus concepciones del mundo y en sus sistemas de producción, pero todos entre sí comparten problemas comunes: la dramática tarea de afirmar porfiadamente sistemas alternativos de vida en un presente que, aunque presuma de tolerancia, sólo admite un modelo: el propio. Britos no esquiva estos hechos hirientes, pero no se detiene en ellos. Las culturas indígenas exigen otras lecturas, paralelas a las de la denuncia, complementarias con ella.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

CINE

Sueños Este documental cuenta como Andrés Ciro viaja a Mendoza para meterse de lleno en la producción de Sueños, un disco orquestal repasando más de tres décadas de trayectoria. ¿Con qué sueña un artista que llenó River con su banda, Los Piojos, y años después lo volvió a lograr siendo solista? Desde Mendoza el artista cuenta sus sensaciones, los primeros temores de escuchar su música en este nuevo formato y permite ver la intimidad del proyecto que dio como resultado un material musical extraordinario.

Disponible a través de Flow.

TEATRO

Conurbano cotidiano Continúa en cartel la nueva obra de Santiago Gobernori. Con Sabrina Zelaschi y Victoria Baldomir, el espectáculo despliega la historia de dos amigas que viven a las afueras de la Capital y reciben a un compañero. La pieza indaga en el concepto de cotidianeidad y dispara varios interrogantes: ¿Cómo contar una historia simple? Conurbano cotidiano responde a todas estas inquietudes con una vertiginosa maquinaria teatral que abarca géneros como: el musical, la performance, el biográfico, la ficción, el teatro clásico y post dramático.

A las 21, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $1200.

Brotherhood Este espectáculo plantea un momento en la vida de siete hermanos, el momento en que los padres comienzan su etapa de deterioro. Con humor, música y explosión visual, los siete enfrentarán la pérdida desde los lugares que deciden ocupar, desde sus propios miedos, egos, inseguridades, y vivencias. En Brotherhood se detona lo establecido, la estructura, los roles, los lazos; y se pondrá a prueba la fortaleza de la trama familiar.

A las 20, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $1300.

JUEVES 1

MÚSICA

FACAFF La Familia de Artistas del Club Atlético Fernández Fierro celebran este festival cultural autogestivo que concentra artistas de diferentes disciplinas unidas por un lenguaje común que es el tango actual, vivo, alejado de los estereotipos y de la mirada for-export. En su cuarta edición incluirá conciertos, feria de libros, exposiciones de fotos, proyecciones y charlas. El FACAFF contará con la conducción de Divina Gloria, y en esta nueva entrega se realizará un homenaje al padrino Horacio Fontova. La jornada inaugural contará con la Orquesta Típica Característica Cambio de Frente y la Orquesta La Martino. Abre DJ Barby Aguirre.

A las 21, en el Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante 772. Entrada: $1500.

Puto y orquesta Este es el resultado del cruce entre lo romántico, lo popular y lo performático. Carlos Casella junto con una orquesta de cuatro músicos componen un show sobre una puesta en escena que resalta la elegancia estilizada del concierto. El repertorio abarca tanto a autores LGBTQ+ como piezas musicales que expresan la mirada de lo queer. Haciendo uso de su característico sello artístico, Casella navega por clásicos universales y nuevas canciones compuestas para este concierto, en el que su voz, su cuerpo y su imaginario lo resignifican todo de una manera irreverente.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

CINE

El Nacional El Colegio Nacional de Buenos Aires va a elegir nuevo rector y los estudiantes quieren tener voz. Mientras los alumnos de primer año inician la experiencia de “ser adultos” en una casa de estudios exigente y conservadora, los de quinto buscan intervenir activamente en el futuro de la comunidad educativa, amenazada por una serie de denuncias de abuso sexual. En estado de conflicto permanente, la institución intenta equilibrar su perfil conservador con una nueva fuerza, el feminismo, que se cuela explosivamente entre las grietas del histórico edificio. Dirige Alejandro Hartmann (Clon, El fotógrafo y el cartero).

En el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $200.

TEATRO

Deseos póstumos Yo me quería morir antes que vos es la historia de un femicidio. Leia ha muerto a manos de su marido. Su hermana Irina intenta reconstruir lo vivido ese día a partir del momento en que Leandro, el hermano, le comunica la noticia. La invaden al mismo tiempo, recuerdos de la infancia y la adolescencia y de la relación de la pareja. La acción dramática, con estética de teatro documental, avanza en diferentes planos que se entrecruzan. Dirigida por Lorena Romanin. Actúan: Sebastián Blanco Leis, Debora Longobardi y Magalí Meliá.

A las 20, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: desde $1500.

ETCÉTERA

Fangio en Tecnópolis El homenaje a este artista del volante, que ostentó durante un extenso período el récord de haber conquistado cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1, contará con emblemáticos automóviles que el piloto usó en diferentes momentos de su carrera. Como el Ford V8 con el que el piloto realizó su primera competencia automovilística en Necochea, en marzo de 1938.

Desde el 27 de agosto, en Tecnópolis, Juan B. de la Salle 4341. Gratis.

VIERNES 2

CINE

¡Al Cinema! Comienza un ciclo de filmes italianos que demuestran la enorme variedad de la cinematografía actual en esa región. Hoy podrá verse Martin Eden, versión cinematográfica de una de las novelas más complejas de Jack London, resulta casi una autobiografía. La historia de un joven humilde ligado a la vida portuaria que ingresa al mundo de la alta burguesía y se convierte en escritor mientras sostiene una mirada idealista sobre la sociedad encuentra en esta película que combina lo intimista y lo épico un vehículo en imágenes perfecto. Dirigida por Pietro Marcello (Scarlet, Lost and Beautiful) y actúan Luca Marinelli y Denise Sardisco.

A las 19, en el Museo de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

La verdad interior Se estrena el ensayo documental y ópera prima de la actriz Sofía Brito que narra su encuentro con el realizador James Benning y devela el proceso de creación de Telemundo, película hecha de manera colaborativa y protagonizada por ambos. La verdad interior participó en el 20° Bafici, se estrenó en la Competencia Internacional de DocLisboa 2019 y estuvo en DocBuenosAires 2019. La película comprende un viaje por bosques, rutas, desiertos y llanuras estadounidenses. Un viaje en el tiempo, la vejez, la libertad, el deseo y el lenguaje. Una entrevista existencial.

A las 19, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $200.

Buñuel en México Comienza la exhibición en el Malba de la obra que el realizador español realizó en México, en una retrospectiva inédita en el país. No sólo porque será completa sino también porque una gran parte de ella podrá verse en copias de 35mm y otra en nuevos másters digitales realizados por la Cineteca Nacional de México. El corazón de la obra de Buñuel fue realizada en México, donde se exilió durante la dictadura franquista. Hoy es el turno de El gran casino (a las 18), Susana (a las 20) y El bruto (a las 22).

Durante todo septiembre, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

MÚSICA

Lupardo + Faraonika La actriz, youtuber y cantante argentina continúa introduciendo su performance en cada campo artístico con el que interactúa. Marte Lupardo se hace llamar “Mostra del pop” y publica canciones desde 2019 donde supo demostrar la creatividad para linkear personajes ilustres que no se vinculan por fuera de su música y sin embargo congenian a la perfección gracias a su carisma. La acompaña el reggaetón amoroso de la platense Faraonika, que llega a Camping después de haberse presentado en varias fiestas porteñas.

A las 21, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: $1300.

ETCÉTERA

Bolero + Fervor Dos coreógrafas, dos obras: por un lado, uno de los clásicos del repertorio del Ballet Contemporáneo; por otro, un exponente de los nuevos abordajes de la danza. Ambas trabajan la fusión de distintos lenguajes de movimiento: Bolero en torno al tema de la repetición, Fervor en relación a la energía desbordante, a la danza como “acto de ardor”. Las asistentes coreográficas son Elizabeth Rodríguez y Melisa Buchelli.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

SÁBADO 3

MÚSICA

Nueva Generación La fiesta que ya se hizo un nombre en la escena porteña presenta a Rojuu, en la que será la primera visita del artista español a Argentina, como parte de su tour latinoamericano. El adolescente prodigio de la música española empezó siendo youtuber musical pero al poco tiempo supo que lo suyo estaba en otro lado. Con sólo 19 años sus canciones encastran entre el emo trap, el grime e incluso géneros que aún no han sido etiquetados, Roc Jou es todo un veterano en componer, producir y crear canciones. El barcelonés llega al país con su sexto álbum, Kor Kor Lake, el primero que no se edita de manera independiente.

A las 18, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $4000.

TEATRO

El tipo Un policía conoce por casualidad a una chica en una pausa de su trabajo y desde entonces se obsesiona con ella. Confunde amor con manía. La sigue por las redes sociales, lee los libros que ella lee y canta las canciones que a ella le gustan. Todo desde la soledad de su casa y sus pensamientos. Su autor e intérprete Lisandro Penelas escribe una textualidad fragmentada, horadada, con un sentido que se escapa entre el presente y el pasado, que nos obliga a seguir expectantes la espiral de una historia donde la incertidumbre es la única certeza. La dirección está a cargo de Ana Scannapieco.

A las 20, en Moscú Teatro Escuela, Velasco 535. Entrada: $1200.

ETCÉTERA

Eepico solidario Se lleva adelante este festival con diferentes propuestas musicales y escénicas para niñas, niños y familias. Participarán Anda Calabaza, el grupo Un poquito Más Allá y Maxi y Sus Doce Lunas. Además contará con la magia de Don Emma, y su marioneta, el humor payaso de Suculenta y la participación de la La Banda Eepica, conformada por maestros del Eepi Sholem. El propósito del festival es apelar al encuentro y colaboración colectiva y cultural, que ayude a que el colegio pueda continuar abriendo sus puertas a más de 160 niñes y sus familias.

A las 16, en el Teatro IFT, Boulogne Sur Mer 549. Entrada: $1700.

Micropiezas En el marco del Festival Intermúsicas se presentan los trabajos del taller de Radioteatro Experimental, a cargo de Carmen Baliero. Este es el resultado del trabajo de 35 artistas que durante un mes abordaron el sonido como motor narrativo para la creación de ficciones y personajes a partir de su existencia sonora; el cuerpo y la voz en escena atravesada por la tecnología; la generación de imágenes con la propia voz.

A las 18, en el Centro de Arte Sonoro, Riobamba 985. Gratis.

Una fiesta en mi cabeza Un slow motion infinito que detiene todo cuando se esta a punto de chocar y ya es tarde para volantear. Una fiesta en mi cabeza es eso, una percepción del tiempo distorsionada, el microsegundo eterno y detenido de un accidente fatal en la ruta que más que llevarlos a la costa, lleva a los personajes donde no hay vuelta atrás. Esperando conocer lo trágico o lo feliz de su final, se provocan para que, en el caso de morirse y no zafar, no se quede ninguna sin nada por soltar. Intérpretes Celeste Abancini (quien además dirige), Camila Lodico, Marina Sanchez

A las 19, en Silencio de Negras, Luis Sáenz Peña 663. Entrada: desde $1300.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected] Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------