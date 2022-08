Si ya en Juntos por el Cambio estaban celebrando con la acusación a Cristina Fernández de Kirchner, la frase de Alberto Fernández sobre Nisman generó directamente el descorche de bebidas espirituosas. Más allá de la indignación en los comunicados, los dirigentes opositores no podían creer su buena suerte (y cuanto los aleja este escenario de las internas propias). Además de cuestionar al Presidente, agitaron la idea de que el fiscal aludido podría ser víctima de un asesinato por parte del oficialismo, y presentaron un pedido de juicio político para destituir al presidente, al tiempo que caen denuncias penales por "instigación al suicidio".



No habían pasado más de 24 horas desde el último comunicado de Juntos por el Cambio sobre el juicio a Cristina Fernández de Kirchner, cuando recibieron con felicidad la frase del presidente en TN: "Hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”. Todo lo que es enfrentar al Gobierno los aleja de las internas propias --y del fuego amigo de Elisa Carrió-- así que se apresuraron a redactar un comunicado nuevo.



El bloque de Senadores primereó a medianoche del miércoles. "Ni las disculpas públicas podrán reparar la gravedad de las afirmaciones que hiciera en el canal de noticias TN el presidente de la Nación, Alberto Fernández", comenzaba ese comunicado nocturno. "Los argentinos solo contamos con un vocero adicto de su vicepresidenta y sus problemas judiciales", afirmaron.

El de la mesa nacional de Juntos por el Cambio salió al día siguiente, cuando ya tenían definida una estrategia judicial y parlamentaria. Dice que "expresan su más profundo repudio a las declaraciones del presidente de la Nación Alberto Fernández sobre el fiscal Diego Luciani. Sus dichos son una velada amenaza a la seguridad personal del fiscal federal". "Exigimos que el Gobierno Nacional garantice en forma absoluta la integridad física de los jueces y fiscales que están llevando adelante las causas que involucran a la Vicepresidenta de la Nación. En la Argentina no puede haber más impunidad ni más muertos por razones políticas, ideológicas o por querer buscar el legítimo deseo de verdad y justicia", agitaron la idea de que el fiscal Luciani podría ser asesinado.



"Las acciones legales y parlamentarias que desarrollan los distintos actores de Juntos por el Cambio son parte de una estrategia de protección institucional y constitucional al Poder Judicial y al Fiscal Luciani en particular", afirmaron. Poco después, quedó en claro que una de esas acciones es intentar destituir a Alberto Fernández. "Desde el Interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio vamos a presentar un nuevo pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández por sus amenazas inaceptables al fiscal Luciani", anunció el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.





"Lo dicho por el Presidente de la Nación es de una gravedad institucional sin precedentes. Es un liso y llano mensaje mafioso", insistió Ferraro. Se le sumó el titular de la UCR, Gerardo Morales, que dijo: "¡¡¡Que bárbaro!!! ¿¿¿Se da cuenta lo que dijo, Presidente??? ¡¡Es muy grave!! Se debe resguardar más que nunca la seguridad del Fiscal Luciani. ¡Dejen de buscar la impunidad!".



El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no se quedó atrás: "Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen que frenar con el ataque sistemático y permanente a las instituciones y a la división de poderes. Ayer, señor presidente, usted cruzó un limite". "Estas amenazas y provocaciones son una barbaridad, de una irresponsabilidad nunca vista en la Argentina y están completamente fuera de lugar. ¿Qué quiso decir? Es momento de parar y de contribuir a la paz social", remarcó.







Por su parte, la ex gobernadora María Eugenia Vidal sostuvo que "hay una decisión de intimidar a los jueces, de generar incertidumbre y temor en la sociedad por un proceso judicial que avanza. El Presidente se convierte en el máximo responsable de la integridad de Luciani”. Cuando le preguntaron por los mensajes entre José López y Nicolás Caputo, Vidal respondió: "No tengo por qué defender a Nicolás Caputo ni a nadie. Eso tiene que responderlo la Justicia. Pero no está en la causa".

En una conferencia de prensa en la que anunciaron el juicio político al presidente, el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, sostuvo: “Creemos que el Presidente intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un Poder que debe ser independiente”. “Ayer se pasaron todos los límites tolerables. No solo se ha querido violar el debido proceso, se ha traslucido una sutil amenaza", sostuvo Ricardo López Murphy.



En tanto, el ex presidente Mauricio Macri no se refirió a la frase de Fernández, pero claramente se mostró extasiado con el nuevo escenario. En una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba, dictaminó que "Juntos por el Cambio está destinado a gobernar" y pidió que no haya más internas por quién conducirá en 2023 (ver aparte). La indignación de los comunicados no termina de ocultar el festejo que hay por detrás.