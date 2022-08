El extécnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, volvió a hablar este jueves de la recordada eliminación frente a River en la Copa Libertadores 2015, el día del episodio del gas pimienta, y reveló una increíble anécdota que protagonizó un jugador de Boca.

"El día del gas pimienta, en el medio del quilombo, lo vemos a Calleri (Jonathan) que estaba con el teléfono y le pregunto qué pasaba. Estaba hablando con la madre para que le prepare milanesas, increíble", aseguró Arruabarrena durante una entrevista con TyC Sports.

El 14 de mayo de 2015, Boca y River se enfrentaron por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo xeneize inició el partido en desventaja, tras haber perdido por 1 a 0 en el choque de ida, disputado en el estadio Monumental.

Luego de los primeros 45 minutos, y con el marcador empatado en cero, la desesperación invadió a público local y un grupo de hinchas recurrió a la violencia para intentar torcer la historia. Los afectados fueron los jugadores de River, a quienes rociaron con gas pimienta.



Tras el escándalo, se decidió que el partido no continuara y se le dio la serie por ganada al conjunto que dirigía Marcelo Gallardo. Finalmente, el Millonario terminó coronándose campeón de aquella edición del máximo torneo continental sudamericano.

Tras recordar todo lo sucedido aquella noche, Arruabarrena habló también de Juan Román Riquelme, su excompañero de equipo y actual vicepresidente del club de La Ribera, con quien dijo no tener una relación de amistad.

El actual entrenador de Emiratos Árabes Unidos aseguró que gustaría volver a dirigir al conjunto xeneize, pero es consciente de que esa posibilidad no es muy viable en este momento. "Amo a Boca. Obvio que, si me ofrecen volver, me muero. Pero no veo cerca esa posibilidad", dijo.

