No se narra una historia, no se define un tiempo, no se remite a un lugar. En la obra Retratos mudos sobre fondos sonoros, las protagonistas se exponen en intensidades, construyendo una liturgia de movimientos, de cuadros descompuestos, que evocan partos, amores, fantasías, violencias, tormentas; sin otro motivo más que estar allí, en esa materialidad cruda: vestidas, desnudas, veladas, sutiles, groseras; bailando y viviendo. Con Ofelia Castillo, Agostina Prato, Luciana Evangelista, María Ester Lenci y Mari Sojo. Dirección: Ricardo Arias. (Hoy, a las 19.30 hs, en Espacio Bravo)