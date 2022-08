El Patagonia Eco Film Festival (PEFF) nació en 2016 y tiene su sede en la ciudad de Puerto Madryn. En 2020 la pandemia enfrentó a los organizadores ante la disyuntiva que sufrió todo el campo cultural: debían elegir entre suspender la edición o mutar a la virtualidad. “Optamos por este formato y la verdad nos sorprendió porque llegamos a rincones del mundo inimaginables. Nos mandaban cataratas de mensajes de todos lados y pasamos de tener 4 mil personas en modo presencial a 22 mil. En realidad, 22 mil pantallas porque no sabemos exactamente cuánta gente había detrás”, explica Alejandra Scigliano, una de las productoras.



Este año el evento vuelve a la presencialidad pre-pandémica pero sin descuidar el formato híbrido, que definitivamente llegó para quedarse. Los espectadores podrán asistir a las proyecciones en la provincia de Chubut –con entrada libre y gratuita– pero también podrán acceder a la oferta virtual desde cualquier punto del globo a través de la web. El festival se desarrollará del 1 al 5 de septiembre, con proyecciones y numerosas actividades asociadas a la temática ambiental.

El PEFF propone una “mirada integradora, crítica y optimista” sobre la relación de la especie humana con la naturaleza y el cuidado del planeta. Scigliano explica que esas tres condiciones son las que cumplen las producciones seleccionadas, y puntualiza: “La mirada es integradora porque contemplamos todas las aristas y problemáticas, queremos que todos puedan acercarse a participar, somos un festival que nació de manera libre y gratuita e integramos todas las disciplinas del arte audiovisual. Crítica porque no se puede dejar de ser crítico con un problema como el que afronta el planeta. Y optimista porque el festival apunta a encontrar una solución entre todos”.

En 2022 habrá dos nuevas secciones: "Mujeres" y "Océanos". Estos últimos producen hasta el 85% del oxígeno que se libera anualmente, concentran el 80% de la biodiversidad y constituyen el ecosistema más grande. Con respecto a la otra sección, Scigliano recuerda que la película ganadora en la primera edición estaba protagonizada por una mujer y ya había numerosas producciones creadas por artistas mujeres. “Siempre hay mucha presencia y la industria audiovisual es un poco complicada para el sexo femenino. El año pasado empezó tímidamente esta sección presentando algunas producciones fuera de competencia. Vimos que era el camino correcto y decidimos ponerlas en competencia: habrá tres películas y un jurado conformado por Laura Azcurra, Verónica Baracat y Solange Alboreda”, destaca. El sábado 3 será una jornada enteramente dedicada a esta perspectiva: no sólo habrá proyecciones sino también jornadas de diálogo, un PEFF Mujeres literario y una feria de emprendedoras.

Otro eje importante está asociado a los pueblos originarios y las culturas ancestrales. Hay una sección específica y también varias películas que exploran esta cuestión. "Empezamos de a poco, después fueron llegando más producciones y nos pareció necesario destacar todo lo que tienen para brindarnos los pueblos originarios, estas culturas ancestrales que en la Patagonia y en la meseta chubutense en particular están muy presentes", afirma Scigliano. "No sé si es la palabra correcta, pero de algún modo es una deuda teníamos con estas culturas y allá vamos".

Desde el PEFF también se promueve la inclusión en un sentido amplio. Habrá, por ejemplo, proyecciones con audiodescripción y lengua de señas. "Me atrevería a decir que fuimos pioneros en el tema de la accesibilidad en materia audiovisual", dice Scigliano. La primera edición tuvo un par de proyecciones con audiodescripción y lengua de señas. Luego se suspendió y este año entendimos que debíamos volver a esto porque es algo imprescindible. Somos integradores, somos inclusivos y esa es nuestra meta. Es cierto que se necesitan recursos pero comenzamos de a poco: habrá una miniserie animada de cortometrajes para chicos, Caminandes, realizada por el director patagónico Pablo Vázquez en formato audiodescriptivo con el apoyo de EY Argentina, y El planeta está en tus manos, un cortometraje en lengua de señas en alianza con la ONG Canales, que trabaja para la comunidad sorda.

Scigliano subraya que el PEFF es, en primera instancia, un festival de cine, entonces el foco está puesto en evaluar la producción y realización de las películas que se inscriben en la temática ambiental. “Cada año aparecen ciertas tendencias y, al ver la programación, parece que hay un hilo conductor, pero en realidad tiene que ver con nuestra mirada y el aporte mismo de los realizadores. Afortunadamente cada vez son más los cineastas que tienen el objetivo de visibilizar este tipo de problemáticas”.

En la 7° edición se presentarán ocho largometrajes en Competencia Internacional: Ophir (Francia) narra la historia de una revolución indígena por la vida, la tierra y la cultura; The Climate of Change (Reino Unido) se sumerge en el corazón del activismo y sigue a un grupo de alemanes que arriesgan su vida para salvar un bosque antiguo; Amuka (Bélgica) indaga en las cooperativas agrícolas de la República Democrática del Congo; Mata (Brasil) pone el foco en la resistencia de una comunidad indígena frente a los impactos negativos del monocultivo; One Earth (Italia) cuenta varias historias aparentemente distantes pero conectadas en un complejo sistema; Una isla en el continente (México) narra un viaje por las entrañas de la península de Baja California; Bajo la corteza (Argentina) aborda la experiencia de un trabajador rural de Córdoba que es contratado por un exitoso empresario inmobiliario; y El silencio del Impenetrable (Argentina) gira en torno al brutal asesinato del propietario de una estancia por parte de las mafias terratenientes.

Una isla en el continente (México)

Además de estas proyecciones habrá una sección dedicada a los cortometrajes, la Competencia Regional Patagonia en Foco (Argentina-Chile), el Mini PEFF dedicado a las infancias y actividades paralelas como el proyecto “Las escuelas van al cine”, talleres de alimentación saludable, el PEFF Solar –un show musical totalmente alimentado con paneles solares y energías sustentables–, la proyección del corto ganador del concurso “Nuestra huella verde: somos agua” destinado a estudiantes de todo el país y un safari fotográfico por las playas de El Doradillo donde los asistentes podrán capturar a las ballenas con sus lentes.