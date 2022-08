El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, participó del encuentro de delegados de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) junto al flamante titular del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, y el recién asumido ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

En un tramo de su discurso el dirigente se expresó en favor de una suma fija de aumento para paliar la inflación y puso como ejemplo la empresa Ternium, parte del grupo Techint: destacó las cifras de crecimiento a lo largo del año y analizó "¿No pueden con una suma fija de 30 mil pesos de acá a diciembre hasta que se desarrolle la paritaria?".

Según planteó el titular del PJ bonaerense, "lo que entendemos es que se tiene que mejorar la redistribución del ingreso" y observó que "en los números macro uno puede advertir un crecimiento de la economía de 10 puntos cpn respecto al año pasado, que fue lo que se cayó de la pandemia". "Esos puntos de crecimiento fueron de concentración y se dieron de manera regresiva. Entonces, tenemos compañeros por debajo de la linea de la pobreza", observó

También denunció que "los medios de comunicación los quieren enfrentar con con compañeros que no pueden acceder al empleo formal". Y reclamó: "No caigamos en la trampa de enfrentarnos entre nosotros, lo que no quiere decir que no definamos que rumbo hay que tomar"



El ministro de Trabajo Bonaerense, Walter Correa, por su parte, respaldó el pedido de un bono extraordinario para los trabajadores asalariados, un debate que sigue abierto en la coalición de gobierno.

"Nuestra conductora hoy está acorrolada por una monarquía judicial. Hagamos los que tengamos que hacer y los que nos demanda la historia", convocó Correa en referencia al pedido de condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. En el acto también está presente el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, la diputada nacional por el sindicalismo Vanesa Silley, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y el titular del sindicato de Canillitas, Omar Plaini.

"En la persecusión a Cristina está implícita la persecusión a un modelo de país", aseguró Furlán al tomar la palabra y completó: "No nos perdonan que hayamos recuperado el movimiento obrero, el rol de dirigente gremiales. La cotidianeidad, en 2001, con la que Néstro llegó a la presidencia de la Argentina era que nos reunieramos con los patrones a pedirles por favor".

El encuentro ocure un día después de que Máximo encabezará un encuentro con los consejeros provinciales del partido, en el que se definió avanzar con acciones para respaldar a la vicepresidenta y en el que se empujó el pago de un bono extraordinario. "Cuando planteamos el tema de suma fija, primero salió una cuestión engañosa, porque no decimos suma fija o paritaria. Las paritarias van por su lado", resaltó Kirchner y recordó que , desde 2003, en la gestión de Néstor Kirchner comenzaron a darse sumas fijas "mientras las paritarias iban desarrollándose y se recuperaba la gimnasia de negociaciones".