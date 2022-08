Con más disciplina táctica para defender que rebeldía para atacar, Central hizo un buen partido ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro pero no fue suficiente para ganar a pesar de sacar ventaja a poco más de un cuarto de hora para el final. El equipo de Carlos Tevez tuvo bajo control al rival todo el partido, con rendimientos que se destacaron en los volantes, pero un descuido en la marca en un tiro libre lo privó de los tres puntos. En la búsqueda de consolidar a los juveniles en Primera, ayer todos dieron un paso más en su aprendizaje.

Central no tuvo grandes ambiciones. Se propuso no ser superado por el rival y desplegó en cancha visitante un equipo abocado a obstaculizar el juego del rival. Y cumplió el objetivo. San Lorenzo no pudo salir del juego de fricción y marca que impuso el canaya y el partido perdió atractivos.

El pibe Ortiz, toda una revelación.

Porque las infracciones se repetían y las jugadas no lograban, en ninguna de las áreas, gestarse a partir de los pases. Central tuvo en los volantes a sus mejores jugadores, con Ortiz disciplinado y orientando a todos con sus pases, Malcorra con más vocación ofensiva y Mac Allister cortando todas las pelotas que San Lorenzo intentó jugar por el centro del campo de juego.

Central sufrió porque Servio falló en una salida y Barreiro ganó algunas pelotas detenidas. En un corner el delantero sacó un cabezazo que se perdió por el segundo palo y después remató a las manos del uno canaya en pelota que recibió en el área grande. Pero eso fue todo en la primera parte.

Central no se esforzó mucho por atacar, aunque las gambetas en velocidad de Buonanotte y la presencia de Veliz en el área eran buenos recursos. El equipo de Tevez no se animó a explorar su juego en los últimos metros del campo de juego, allí donde el diez y el nueve son capaces de gravitar.

En el segundo tiempo San Lorenzo se propuso ser más agresivo y se paró en campo rival. Pero sus aspiraciones se desvanecieron a los pocos minutos porque Central mantuvo su control del juego en mitad de cancha. Y así el partido volvió a carecer de emociones. Hasta que los dos acertaron en pelotas detenidas.

La mejor jugada del partido fue una maniobra de Veliz. El delantero giró al recibir la pelota y encaró el área. Lo tomó Zapata y de tiro libre Malcorra puso al canaya en ventaja con excelsa definición de zurda al palo de la barrera que dejó a Batalla caído dentro del arco. Una muy buena definición que le abrió a Central las puertas al triunfo.

Pero San Lorenzo encontró reacción también en una pelota detenida, a los pocos minutos. Gattoni apareció detrás de todos y sacó un fuerte remate en el aire, al saltar a la carrera, que no le dio ninguna posibilidad a Servio. El local se apresuró por jugar en los últimos minutos, ilusionado con otro gol. Pero Centrall llegó al final del partido sin poner en riesgo el punto y se fue conforme a pesar de todo.

1 San Lorenzo

Batalla

Elías

Gattoni

Zapata

Hernández

Fernández Mercau

Méndez

Maroni

Cerutti

Bareiro

Vomberger

DT: Rubén Insúa.

1 Central

Servio

Cortez

Rodríguez

Báez

Blanco

Martínez

Ortiz

Mac Allister

Buonanotte

Malcorra

Veliz

DT: Carlos Tevez.

Goles: ST: 28m Malcorra (C) y 33m Gattoni (SL).

Cambios: PT: 30m Infantino por Cortez (C). ST: Desde el inicio Barrios por Vomberger y Giay por Maroni (SL), 32m Martegani por Méndez y Leguizamón por Cerutti (SL), 45m Campi por Hernández (SL), 49m Marinelli por Malcorra (C),

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: San Lorenzo