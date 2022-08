El ex ministro de Seguridad santafesino y actual asesor en el Ministerio de Seguridad Nacional, Marcelo Sain, se refirió ayer a la investigación del juzgado federal de Campana que terminó con el secuestro de 1658 kilos de cocaína en Rosario. “En el Ministerio se manejó con absoluto sigilo, la investigación se llevó a cabo desde Buenos Aires, con un juez federal que no es de Santa Fe y que estuvo muy comprometido (en referencia a Adrián González Charvay). Las últimas investigaciones más exitosas en materia criminal se hicieron fuera del ámbito de la provincia de Santa Fe. Lo que se está haciendo desde el Ministerio de Seguridad de la Nación es reforzar el conjunto de investigaciones, no limitarse solo al requerimiento de la justicia federal y hacerlo con fiscales provinciales” dijo Sain a Radio Universidad.